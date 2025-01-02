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林百里嘆「八年寒窗磨一劍」 旺年會喊：2025會是高成長的一年
廣達今（2）日舉行一年一度的旺年會，現場破萬名員工參與，廣達董事長林百里身穿喜氣洋洋的紅衣登台致詞，他指出，2025年是一個禧年，在這個禧年的開始，出現非常好的機會，那就是「AI的大潮浪起」，他信心滿滿地高喊，「2025會是高成長的一年！」
廣達今日席開約1200桌，林百里今日開心表示，去年廣達業績破紀錄，所以旺年會規模也破紀錄，今年有一萬多人參與，「感謝大家辛苦打拚，讓公司去年業績大幅成長，今年的廣達，在AI的成績也是第一名，雖然不好意思，還是要講出來，因為都是你們的功勞，廣達就是第一啦！」
林百里指出，廣達2016年就開始開發AI，努力了八年，「八年寒窗磨一劍」，今年超級AI電腦即將產出，將為今年帶來高成長，受惠AI領航，廣達也因此沾光。他重申這就是呼應今日的Slogan「天下的廣達、廣達的天下」，他並期勉同仁：今年要打起精神更努力、更創新、行銷製造一起團結合作，把個人使命達成。
廣達副董事長梁次震隨後也登台致詞，他笑容燦爛大聲宣示「我們會有很棒的成長！」
梁次震指出，展望2025年，今年有很多不確定的因素，特別是1月又將面臨很多挑戰，「世界局勢會有很多變動」，他說，有這些變動，是因為「有一位總統要讓美國再度強大」。
但面對變局。梁次震表示，回顧這麼多年來的人類歷史，從人與天爭、人與獸爭，到後來人與人爭，但人類演進幾千年，都會慢慢達到平衡，慢慢的一路走來，如同原本所有科技都停在那裡，但也一路發展到工業革命，「所有的事物都在變，變得快，就能掌握機會；變得慢，就很難」。
梁次震最後勉勵全體同仁，「要一直往前看，為今年、明年、後年，往後十年、二十年、一百年去思考，」他說，因為「廣達人不甘人後！」
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