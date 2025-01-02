廣達尾牙1.2萬人齊聚 董座報喜：AI超級電腦即將問世

代工大廠廣達（2382）2日舉辦旺年會活動，而董事長林百里也攜手副董事長梁次震一同登台同樂，針對明年AI的表現，林百里直言，AI在這兩年迎來了大潮，除了自己下了一些指導棋，最重要的還熱有同仁們不斷努力付出的心血，而2025年是一個「禧」年，他也宣布旗下「AI超級電腦」，將在今年正式出產，預期將帶領廣達明年業績再創高峰。

林百里登台拿起麥克風，便開心向台下與會的同仁打氣，並於致詞時表示「大家新年好，新年快樂，祝福大家事事如意，謝謝各位去年辛苦為公司打拚」，並大聲高呼三次的「廣達又第一啦！」他直言，這都是大家的功勞，所以自己一定要趁這個機會，在現場跟大家講這個好消息。而2025年是一個「禧年」、今天廣達旺年會作為禧年的開始，自己也要趁機跟大家重申「台廠還有很多的機會！」

林百里指出，廣達去年在各項表現上拿下了全壘打，而自己認為2025年會是一個高成長的一年，他坦言，「我們自從2016年就已經開始研發AI，至今已經過了8個年頭，我們並非是因為跟風才投入研發的，而是經過仔細的評估」，而他認為，今年公司還會有大成長，他重申「天下的廣達，廣達的天下」，並希望大家在2025年在行銷、研發等方面，都可以同樣的努力。