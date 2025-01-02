廣達林百里：2025年是高成長的一年 維持 AI 第一名的地位
廣達（2382）2日舉行旺年會，董事長林百里表示，「廣達又成為第一啦，2024年的廣達在人工智慧（AI）成績是第一名，雖然是不好意思，但還是要講出來，因為都是你們（員工）的功勞」，廣達去年的業績破紀錄，旺年會人數1萬多人也破紀錄。
林百里說，2025年是一個禧年，每逢25就是一個禧，是禧年的開始，廣達有非常好的機會，主要是AI浪潮來襲，廣達在去年研發、辛苦一年的成果，今年就要出產了（GB200），而且是全壘打。
他強調，2025年會是一個高成長的一年，所以說AI領航，廣達從2016年就開發AI，已經有八年了，是八年寒窗磨一劍，今年終於要產出了，今年會高成長。今年應該也第一名，是「天下的廣達，廣達的天下」。
他說，希望大家今年打起精神、更努力、更加創新，配合行銷、製造，一起努力。
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