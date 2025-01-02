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廣達旺年會席開1,200桌！林百里：2025為「禧年」 後市看佳

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
廣達尾牙旺年會2日在南港展覽館一館登場。記者吳康瑋／攝影
廣達尾牙旺年會2日在南港展覽館一館登場。記者吳康瑋／攝影

代工大廠廣達（2382）尾牙旺年會2日在南港展覽館一館登場，現場有上萬名集團員工齊聚，而董事長林百里也攜手副董事長梁次震一同現身。

面對集團同仁的辛勞，林百里才登台就高聲向大家大喊「廣達又第一啦！」他表示，去年的廣達AI成績拿下第一，這都是大家的功勞；展望2025年市場表現，他透露，2025年是一個「禧年」、而他認為市場還有很多的機會，看好廣達後續表現。

據廣達透露，今天一共席開達1,200桌，而每桌坐滿十人，會場共湧現超過1.2萬名員工到場同樂，現場餐點是由晶華酒店負責。此外，今年一樣會有現金抽獎的環節，並且人人有獎，若員工未現場領取，將隔日於公司內以系統抽出，而今日最大獎為30萬現金獎，也讓現場同仁興奮不已。

廣達2日旺年會主要以「AI領航，廣達天下」為主題，卡司陣容請來爵士女伶9M88、夢想樂團理想混蛋開唱，而大家最期待的壓軸演出，則由搖滾天王伍佰帶著專屬樂隊China Blue現身開唱 。今日開場表演特別以AI為題、以浮空的雷射在空中打上「AI」以及「廣達」等字樣、絢麗的效果讓人大感驚喜，而現場也請來熱力四射的舞團著銀光色的舞蹈服閃亮助陣，令人目不轉睛。

事實上，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（NVIDIA）今年推出的最強晶片GB200，也拿下不小比例的訂單，與其他代工廠包括鴻海（2317）旗下富士康、英業達（2356）、和碩（4938）等分庭抗禮，且隨著客戶訂單持續湧入，團隊也正積極規劃擴產。

廣達今年旺年會主題定為「潮流新聲 搖滾浪漫」，並特地找來搖滾教父伍佰現身開唱，讓不少在廣達任職的歌迷深感期待。

廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達董事長林百里。記者吳康瑋／攝影
廣達尾牙旺年會2日在南港展覽館一館登場。記者吳康瑋／攝影
廣達尾牙旺年會2日在南港展覽館一館登場。記者吳康瑋／攝影
廣達尾牙旺年會2日在南港展覽館一館登場。記者吳康瑋／攝影
廣達尾牙旺年會2日在南港展覽館一館登場。記者吳康瑋／攝影
廣達尾牙旺年會2日在南港展覽館一館登場。記者吳康瑋／攝影
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AI 廣達 旺年會

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