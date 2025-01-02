啓碁前進CES 推AI交換器及先進駕駛輔助系統

網通廠商啓碁科技今天表示，參加美國消費電子展（CES 2025）新產品包括人工智慧（AI）交換器、適用無人駕駛的AI先進駕駛輔助系統，其他產品則也是賦予AI軟體之後重新亮相。

啓碁科技說明，美國客戶占比高達70%，此次展示新產品主要都是配合美國客戶需求，至於舊產品融入AI軟體其實不易，也花了半年以上時間，希望展出效率更好的產品。

啓碁解釋，參展的800G人工智慧（AI）交換器屬於新產品，還有5G固定無線接入（FWA）產品都是提供電信營運商、企業用戶，至於先進駕駛輔助系統則供應車用市場。目前電信營運商、企業客戶占營收70%、車用占30%。

啓碁強調，推出符合AI資料中心高速網路的800G交換器與光收發器終端設備，滿足AI技術快速發展下所產生的高速網路傳輸需求。對於交換器市場，啓碁雖然是後進者，有信心推出優質產品。

另外，啓碁評估，2024年Wi-Fi 6市占約90%至95%，Wi-Fi 7占比較低，但2025年Wi-Fi 7市占率有機會成長至20%至25%。

啓碁指出，此次參與CES展，從融合網路、AI加值軟體服務到智慧家庭產品的應用的高速網通解決方案，並針對車用領域推出「高效能運算平台」，結合軟硬體整合優勢，縮短客戶開發時程，運用人工智慧（AI）技術打造高速連網環境、提升客戶開發效率，發揮通訊領域的多元技術整合能力。

針對AI為核心的加值服務和智慧家庭解決方案，啓碁說明，主要供應電信營運商，再由營運商推展至終端用戶。智慧家庭解決方案包含智慧控制面板、智慧型溫度控制器、智慧IP攝影機等產品。透過5G客戶終端設備和Wi-Fi路由器打造高效網路，確保家庭網路環境安全。

在「AI加值軟體服務」中，啓碁透過使用者友善的操作介面，整合AI技術、完整解決方案，打造寬頻、低延遲且兼顧企業級資訊安全的連網環境。

啓碁指出，藉由AI自我學習技術，分析使用者行為及網路環境，自動優化網路，可簡化Wi-Fi Mesh網路管理，運用AI自動辨識網際網路，並將其分類及流量優先權排序，提供使用者更佳的網路使用體驗。