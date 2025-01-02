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首家CoWoS設備供應商達標 志聖獲SEMI E187資安認證

經濟日報／ 記者尹慧中／台北即時報導
PCB半導體設備大廠志聖世代傳承獲得肯定，日前獲頒新北市企業精典獎世代傳承類組獎，也在眾多得獎企業脫穎而出獲得精典非凡企業類組金盃。由侯友宜市長頒發給志聖梁又文總經理。圖：圖者提供
PCB半導體設備大廠志聖世代傳承獲得肯定，日前獲頒新北市企業精典獎世代傳承類組獎，也在眾多得獎企業脫穎而出獲得精典非凡企業類組金盃。由侯友宜市長頒發給志聖梁又文總經理。圖：圖者提供

志聖（2467）於2025年開年即傳捷報， 2025年1月已成功通過SEMI E187 認證，成為第一家達成此成就的 CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）設備供應商。此認證進一步呼應台積電（2330）對供應鏈資安的嚴格要求，展現志聖在技術與資安領域的積極作為。

SEMI E187 是由國際半導體設備與材料產業協會（SEMI）制定的一項針對資安的標準，旨在確保半導體製造設備的數據傳輸、儲存與運作的安全性。該認證不僅加強供應鏈資安防護，也提升了企業在全球半導體市場中的競爭力。

志聖強調，以技術創新為核心，通過SEMI E187認證不僅彰顯了我們對資安的承諾，更展現了支持台積電高端技術發展的能力。「我們將持續投資於資安與技術研發，與合作夥伴共同推動產業升級」。

同時，志聖的 G2C聯盟夥伴均豪科技（5443）也在去年成為首批通過 SEMI E187 認證的公司之一。雙方的成功合作，不僅強化了在高端製造領域的競爭力，也為半導體供應鏈樹立了新的資安標竿。

通過此項認證後，志聖工業將在持續優化現有設備資安性能的同時，積極開發符合最新標準的解決方案，以更高的資安保障滿足全球客戶需求。

志聖 資安

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