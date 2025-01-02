創見新品出擊 推出全新企業級固態硬碟

創見今（2）日宣布推出全新企業級 2.5 吋固態硬碟 ETD210T，專為企業用戶設計，滿足讀取密集型工作需求。

創見表示，ETD210T 採用企業級 TLC (eTLC) 快閃記憶體與 SATA III 6Gb/s 介面，內建DRAM 快取，適用於雲端和資料中心的讀取密集型及高容量儲存工作負載，為企業運算環境帶來穩定高效的存儲解決方案。

創見指出，ETD210T 支援多樣化企業級應用，包括資料中心、虛擬化伺服器及大規模資料處理，採用高耐用性的企業級TLC(eTLC)快閃記憶體，並擁有優異的讀寫效能，磁碟每日寫入量DWPD=1符合大部分企業級應用，讀寫速度則可高達530 MB/s 與 510 MB/s，滿足高效儲存需求。

ETD210T 配備電源斷電保護 (Power Loss Protection, PLP)，能在電源不穩或意外斷電時確保資料完整性，避免重要資料遺失。此外，內建的錯誤處理機制(Error Handling)進一步提升裝置的可靠性，減少資料損壞的風險。

ETD210T 的延遲表現僅0.5毫秒 (QoS=99.9%)，滿足企業級應用對穩定性與即時性的高標準要求，幫助客戶維持關鍵業務的高效運作。