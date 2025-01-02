愛德萬測試：AI／HPC／HBM 仍是今年半導體主軸

愛德萬測試台灣區董事長吳萬錕今（2）日表示，受惠AI應用蓬勃發展，今年半導體測試設備市場仍將維持去年般持續成長，AI人工智慧和高效能運算（HPC）和高頻寬記憶體（HBM）為主要驅動力，預估今年整體測試設備產值年增可達19.5%，高於去年的6.7%。

吳萬錕進一步表示，愛德萬測試2024年在全球市占率約58%，公司2025年目標挑戰要達到六成。

愛德萬測試今日引用TechInsights調查報告指出，今年自動化檢測（ATE）銷售可成長19.5%，主要是AI和HPC應用帶動GPU及客製化ASIC測試數量、時間和封裝架構更趨複雜；AI晶片用的高頻寬記憶體（HBM）和高階記憶體DDR5同樣呈現巨額成長，估計由HBM帶動測設備年增率 更高達95%，反應主要記憶體廠持續投入資本支出，擴大HBM產出 。反觀去年呈現大幅成長的系統單晶片（SoC）測試設備，年增仍可達17%。

吳萬錕強調，未來幾年，AI／HPC和HBM成為半導體主要驅動力的趨勢不變，測試設備市場規模持續往上，儘管有週期性波動，但底部會越墊越高，預期成長趨勢可持續到2030年。

愛德萬受AI／HPC和HBM對測試設備訂單強勁，設備交期已達六到八個月，公司正全力強化供應鏈管理，設備縮短交期。愛德萬稍早公司2024年第2季（7到9月）財報，營收創下1905億日圓、季增37.3%，稅後純益607億日圓，季增90.5%，均創歷史單季新高，公司預估今年全年營收將達6400億日圓，年增153%，稅後純益1220億日圓 ，年增80.6%，也都創歷史新高。