3C及家電廠展望2025 看好節能與AI兩大產業趨勢

通路大廠燦坤搶在今天、2025年第1個工作天號召28家3C家電品牌高層齊聚，展望今年產業趨勢，一致看好節能和AI。

燦坤資通訊事業部採購長陳柏蒼今天表示，隨著政府積極推動能源轉型和智慧升級，像是節能家電補貼，持續帶動節能家電需求，另外AI風潮席捲，不只是3C產品，各種家電也開始導入AI功能。節能與AI，將是2025年3C家電產業最重要的2大關鍵字。

華碩聯合科技系統事業總經理廖逸翔指出，去年台灣PC市場出現翻轉，上半年華碩台灣PC銷售量呈現衰退，但第3季轉為正成長，第4季成長率更達雙位數，背後重要原因就是AI PC帶動。

廖逸翔表示，2024年被稱為是AI PC元年，華碩大概從5、6月開始推出AI PC，總共推了約20多款機種，直到去年底，華碩在台灣AI PC出貨滲透率已達2成。今年是AI PC第1個完整年度，華碩預計推出的AIPC款式將比去年倍增，目標相關產品出貨量可望倍數成長。

台灣三星電子（Samsung）行動與資訊事業部總經理陳啟蒙表示，2024年台灣整體手機市場出貨量與銷售額維持平盤，隨三星在許多手機內都已陸續導入AI功能，看好AI有望驅動今年手機市場有所突破。

台灣松下銷售公司總經理張天來表示，2024年對家電市場而言是嚴苛、辛苦的1年，經過先前疫情帶動居家家電的採購潮，去年疫情紅利消褪；不過政府持續推動節能補助，維繫冰箱、冷氣等節能商品買氣。

展望2025年，節能、智慧將是台灣松下最重要的2大訴求，因應小宅化及客戶年齡層降低，年輕消費者更重視科技功能，松下將推出更多與AI智慧結合的家電商品。