創見今日推出全新企業級固態硬碟 助資料中心提升效能與安全

全球儲存領導品牌創見資訊（2451）2日推出全新企業級2.5吋固態硬碟 ETD210T，專為企業用戶設計，滿足讀取密集型工作需求。ETD210T 採用企業級 TLC（eTLC）快閃記憶體與 SATA III 6Gb/s 介面，內建DRAM快取，提供快速資料傳輸、卓越的服務品質（QoS）、超低延遲及優異耐用性，適用於雲端和資料中心的讀取密集型及高容量儲存工作負載，為企業運算環境帶來穩定高效的存儲解決方案。

創見表示，TD210T支援多樣化企業級應用，包括資料中心、虛擬化伺服器及大規模資料處理，採用高耐用性的企業級TLC（eTLC）快閃記憶體，並擁有優異的讀寫效能，磁碟每日寫入量DWPD=1符合大部分企業級應用，讀寫速度則可高達530 MB/s與510 MB/s，滿足高效儲存需求。

創見進一步說，ETD210T 配備電源斷電保護（Power Loss Protection, PLP），能在電源不穩或意外斷電時確保資料完整性，避免重要資料遺失。此外，內建的錯誤處理機制（Error Handling）進一步提升裝置的可靠性，減少資料損壞的風險。

創見企業級固態硬碟ETD210T為企業提供穩定、高效、安全的存儲選擇。創見作為嵌入式產品領導品牌，在儲存技術與產品研發深耕多年。憑藉專業的研發實力、長期穩定的供貨能力、設立於台灣的自有生產基地，以及全球技術支援服務，持續提供更具競爭力的儲存解決方案，助企業客戶打造現代化資料中心的極致雲端效能。