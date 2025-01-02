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威剛科技於CES 2025揭示AI世代新局 布置三大展區、賦能智慧生活

經濟日報／ 記者李孟珊／台北即時報導

全球記憶體模組及快閃記憶體領導品牌威剛科技（3260），2日宣布攜手旗下電競效能品牌XPG、工業級嵌入式存儲領導品牌「威剛工控」，以主題 “Innovate for a Better Tomorrow” 參加CES國際消費性電子展，同時推出線上展覽，提供全球消費者不受時間、地域限制，無時差體驗全系列創新產品。

威剛三大主題展區包含「人工智慧運算解決方案區」，展出XPG AICORE DDR5 R-DIMM超頻記憶體、XPG LANCER CUDIMM RGB DDR5電競記憶體、因應邊緣運算系統需求而生的XPG DEFENDER SFF小型商用機殼與XPG EDGECORE TFX電源供應器等產品，展現威剛開創AI時代的全方位布局。

「創新科技與智慧行動生活區」推出Gen5 SSD多元散熱方案，與全球首款具PCB散熱塗層、融合環保理念的 XPG LANCER NEON RGB DDR5 電競記憶體，締造業界高速存儲散熱與高效傳輸新標竿。「XPG電競全方位解決方案區」展出高效電競系統、頂級電源與散熱方案，推動電競應用邁向全新高度，各項結合創新科技與高性能產品，邀請全球消費者務必親臨現場體驗！

看準AI高速運算需求，威剛推出全新 ADATA DDR5 CUDIMM 6400 記憶體模組、XPG LANCER CUDIMM RGB DDR5 電競記憶體，將大幅提升電腦系統的資料傳輸效能。XPG LANCER CUDIMM通過華碩（2357）、技嘉（2376）、微星（2377）與華擎（3515）四大主機板廠的認證，超頻最高上看9,733MT/s，打造高品質的系統運行體驗。XPG AICORE DDR5 R-DIMM 超頻記憶體，速度高達 8,000 MT/s，大幅提升高性能工作站處理複雜數據與多工任務的效率。

針對工業級及企業級應用，威剛領先業界展出專為下一世代邊緣運算打造的工業級6,400MB/s DIMM系列高性能記憶體，增設CKD（時鐘驅動器）晶片，大幅度提升訊號穩定性，為邊緣計算日益普及的生成式AI提供至關重要的高穩定度。

在SSD方面，威剛攜手策略夥伴慧榮科技（SMI, Silicon Motion）推出Gen5 SSD多元散熱方案，其中MARS 970 STORM搭載專利雙風冷與液冷散熱系統，散熱效能可提升25%；MARS 970 BLADE採用薄型散熱片，讀寫速度達 12,000/10,000 MB/s，搭載SMI最新SM2508控制器與台積電（2330）6奈米製程技術，有效降低耗電與廢熱，展現Gen5 SSD應用於筆電的更多可能性。

慧榮科技資深副總段喜亭表示，威剛科技是慧榮科技長期且重要的合作夥伴，威剛最新的PCIe Gen5固態硬碟，專為AI驅動的電腦量身打造，完美結合我們領先業界的SM2508低功耗控制器與客製化韌體，不僅實現卓越的能源效率與數據性能，更領先於消費級SSD通路市場，此次合作充分展現雙方強強聯手締造次世代儲存技術的全新里程碑。

威剛 記憶體模組 電競

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