精英前進 CES 發表多款全新主機板、迷你電腦及筆電

精英電腦（2331）為全球知名主機板、迷你電腦、筆記型電腦領導品牌，將於CES 2025展期間於美國拉斯維加斯百樂宮飯店（Bellagio Hotel）發表全新系列主機板、迷你電腦及筆記型電腦，以滿足家庭娛樂、辦公室、學校及各種商業應用。

精英發表全新系列LEET Z890遊戲主機板，在效能、穩定性、擴展性及以用戶為中心的設計方面，均有顯著提升，以滿足不斷變化的消費者需求。Z890主機板支援Intel LGA 1851插槽，並相容於最新的Intel Core Ultra處理器；內建四個可支援最高256GB容量的DDR5記憶體插槽，並具備高達8,800MHz 的超頻能力。此外，此系列主機板提供豐富的連接選項，包括2個PCIe 5.0顯示卡插槽、4個PCIe 4.0插槽、超高速5Gb乙太網路埠和最新無線網絡能力，滿足進階遊戲和高效能運算需求。

精英電腦將展出多款輕巧機身且功能強大的LIVA系列迷你電腦，包含超迷你Q系列、多功能Z系列、高效能One系列，及可插顯卡的P系列。LIVA One系列迷你電腦專為家庭、辦公室、學校及零售等多種應用領域設計，並提供兩種平台選擇：一款LIVA One H610支援第12/13/14代Intel Core i3、i5、i7處理器（LGA1700插槽），另一款LIVA One A620則支援AMD Ryzen 7000/8000系列處理器（AM5插槽）。 LIVA One系列支援最高128GB DDR5記憶體，並可提供最多三個4K解析度的顯示輸出（HDMI、DisplayPort、VGA），同時具備M.2擴展槽。此外，SF110系列機種配備TPM技術以加強防範網絡威脅，成為小型企業與中小型企業理想的高效解決方案。

精英將在CES 2025上推出一系列輕薄型AI商用筆電。此系列包括14吋的UP42KP和UP42PW以及15.3吋的 UP52PW機型，專為商業專業人士和行動辦公人士打造。此系列筆電設計相容多種處理器平台，包括AMD和 Snapdragon，提供更多彈性選擇，且擁有符合主流市場標準的高質量金屬機身。

除了14吋筆電，精英還提供15.3吋的UP52PW機型。UP52PW與UP42PW共享一致性外觀設計，擁有更大的顯示屏以提升生產力和使用體驗。這款型號同樣可配備Snapdragon X Plus 8核處理器，非常適合需要強大硬體和多種連接選項的專業人士，確保平穩高效的操作，滿足當今商業環境的多樣需求。

精英始終致力於為現代專業人士提供最先進的技術解決方案。請密切關注CES 2025的更多更新，精英將繼續創新並樹立行業新標準。