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鴻海旗下富智康首度進軍CES 揭示車用電子多元解決方案

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
富智康首度進軍CES，將於1月7日至1月10日展出車用電子多元解決方案。鴻海／提供
富智康首度進軍CES，將於1月7日至1月10日展出車用電子多元解決方案。鴻海／提供

鴻海（2317）旗下富智康（FIH）首度挺進美國消費性電子大展CES 2025，將於1月7日至1月10日展出一系列車用電子解決方案，展現FIH如何憑藉深厚的ICT產業核心技術與軟硬體整合能力助攻產業發展，滿足日趨多元及更加複雜的車載應用。

FIH副總經理郭文義博士表示：「富智康致力於車用電子產品創新，本次於CES 2025 展出多項解決方案，展現FIH在車用電子的自主設計、高品質製造與整合能力。我們將持續深化與車用電子生態系的連結，攜手產業夥伴共同推進汽車產業發展，為用戶打造更為安全及智能的駕駛體驗。」

本次展出主力產品為4G、5G車載資通訊控制單元（TCU）以及車載信息娛樂系統（IVI）。4G、5G TCU 皆搭載eCall系統，且提供多種天線版本來滿足不同車輛外觀需求，包含平板天線（Conformal Antenna），鯊魚鰭天線（Shark Fin Antenna），以及外部天線（External Antenna）版本。IVI藉44.8吋大螢幕同步提供駕駛座及副駕駛座娛樂體驗，也透過指向性喇叭（directional speaker）打造分區音場（separated sound zone），建立不受干擾的個人化體驗。

此外，FIH也將展出車用高效能運算平台（HPC）及先進駕駛輔助系統（ADAS），揭示車用先進解決方案發展成果。HPC作為賦能軟體定義汽車的關鍵，簡化了傳統ECU分散的複雜架構，並為導入更多先進功能奠定基礎；ADAS系統搭載高階鏡頭、先進人工智慧軟體處理物件辨識及車輛操控，提供更安全的智慧駕駛行車體驗。

近年FIH在車用電子領域有顯著進展，2024年以車載資通訊控制單元（Telematics Control Units, TCU）榮獲ASPICE CL2級認證，顯示FIH汽車軟硬體開發實力經國際標準檢驗。未來也將持續以2+2策略為核心，推動著重「汽車電子、機器人、人工智慧、新世代通訊」的產業與技術，並透過全球布局的彈性優勢及靈活生產策略，因應市場需求快速調整，為客戶創造更大價值。

4G 富智康 車用電子

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