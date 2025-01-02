愛德萬：2奈米測試設備配合台積電 按計畫進行

愛德萬測試（Advantest）台灣區董事長吳萬錕今天表示，由於人工智慧（AI）和高效能運算（HPC）晶片測試需求強勁，設備交期拉長至6至8個月，至於2奈米測試設備配合台積電時程規劃，按照計畫進行。

台灣愛德萬測試上午舉行媒體交流會，記者提問愛德萬測試設備交期狀況，吳萬錕指出，目前交期吃緊，時程已經拉長至6到8個月，愛德萬全力加強管理供應鏈，盡快縮短交期。他表示，測試設備需求主要受到人工智慧和高效能運算晶片測試需求強勁帶動。

至於在2奈米測試設備進展，吳萬錕表示，不適合替台積電回答量產時程，不過他指出，愛德萬測試配合台積電時程規劃，所有人力機台都按照台積電要求，按計畫進行。

市場人士表示，2024年愛德萬在全球高階測試設備市占率約58%，包括AI晶片大廠輝達（NVIDIA）和超微（AMD），以及台廠台積電、封測大廠日月光半導體、矽品精密等，是愛德萬高階半導體測試設備的主要客戶群。