詹文男X王淑芳 AI 創造行銷新體驗

生成式AI席捲而來，中小微企業如何運用此一強大的工具提昇營運效能、強化客戶體驗？「中小企業網路大學校」特別與「數位轉型學院」合作，推出「AI應用543」系列，專訪中小微企業落實AI應用的佼佼者，分享最實用的AI實戰經驗。

本集「AI應用543」數位轉型學院院長詹文男特別邀請創奇科技執行長王淑芳於AI應用543節目中，分享其公司運用生成式AI的作法。

在訪談中，王淑芳指出生成式AI正在徹底改變行銷產業的生態。她表示：「早期我們為了產生一張廣告圖，需要設計師手工繪製背景、設定場景，如今透過生成式AI，1分鐘內即可生成多張符合需求的圖片。」

生成式AI的應用已涵蓋從家具產品展示到醫美行銷等多個領域，不僅提升效率，更顯著降低成本。她以公司案例為例，分享如何將生成式AI應用於家具展示，快速生成不同風格的背景圖，讓顧客能立即感受到產品搭配的氛圍。

生成式AI的核心是數據。王淑芳強調：「沒有數據就像沒有石油，無法煉金。」透過整合數據，創奇科技能夠更準確地掌握客戶偏好，並利用AI進行精準的行銷投放。例如，AI可以分析顧客行為數據，預測下一次購買時機，並為媒體投放提供相似受眾的建議。

此外，王淑芳介紹，生成式AI還能協助提升銷售轉換率。例如，透過聊天機器人（ChatBot）進行即時互動，解答顧客問題，讓顧客在短時間內完成購物決策。這不僅減輕了業務人員的負擔，還顯著提升顧客滿意度。

對於中小企業在應用AI上的挑戰，王淑芳分享了許多寶貴經驗。她表示：「中小企業的資源有限，在導入AI時必須精打細算，不僅要考慮建置成本，也要評估後續運算量的費用。」

她提出了「3T策略」：1.Take。觀察公司內部流程，選擇適合應用AI的場景。2.Test。組建小型測試團隊，先行驗證AI的可行性與效益。3.Train。對全體員工進行教育訓練，幫助他們掌握AI工具。

在這個過程中，創奇科技還進行風險管理，例如在生成資料時避免使用公司名稱或敏感資訊，確保數據安全。此外，王淑芳也提到，為了降低員工對AI取代的恐懼，公司特別強調培訓的重要性，幫助員工提升專業技能，並致力於營造健康的工作文化。

展望未來，王淑芳認為生成式AI的應用潛力無窮，尤其在客戶體驗提升和組織效率強化方面具有巨大價值。她建議中小企業主以開放的心態看待技術革新，透過分析價值鏈的每個環節，找到適合導入AI的切入點。

在專訪中，數位轉型學院院長詹文男也請王淑芳分享與展示其運用生成式AI的多樣化的案例，都非常的簡單且實用，為所有的中小企業提供了寶貴的學習經驗與參考，點擊馬上收看！

https://youtu.be/04xP4yWfE28