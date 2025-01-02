廣達旺年會登場！搖滾天王來助陣、林百里親領萬人同樂

代工大廠廣達（2382）尾牙旺年會將於2日在南港展覽館登場！這次嘉賓陣容邀請到爵士女伶9M88、夢想樂團理想混蛋、而男女主持則找來阿Ken及楊小黎搭擋，而大家最期待的壓軸演出，將由搖滾天王伍佰&China Blue親自助陣；此外，今年一樣會有現金抽獎的環節，並且為人人有獎，若員工未現場領取，將隔日於公司內以系統抽出。而董事長林百里也將親自現身釋出最新市場動態，吸引外界關注。

回顧去年旺年會的盛況，廣達除找天團告五人、實力唱將家家、亞洲天王任賢齊熱力開唱，更在抽獎環節，送出超過五千萬元現金大獎，而董事長林百里忘情高喊「AI 時代來臨」、並盛讚「廣達已成為年輕人最喜歡加入的公司」。而與2023年相比，廣達2024年也在伺服器市場上取得了不小的成果，並且廣達作為輝達GB200的主力代工廠之一，出貨表現也將按照進度持續進行，並於2025年首季正式放量。

事實上，廣達目前除了已掌握三大廠Google、微軟及亞馬遜AWS三大CSP廠AI伺服器訂單，就連輝達（NVIDIA）2024年推出的最強晶片GB200，也拿下不小比例的訂單，與其他代工廠包括鴻海旗下富士康、英業達（2356）、和碩（4938）等分庭抗禮，且隨著客戶訂單持續湧入，團隊也正積極規劃擴產。而廣達今年旺年會主題定為「潮流新聲 搖滾浪漫」，並特地找來搖滾教父伍佰現身開唱，也讓不少在廣達任職的歌迷深感期待。