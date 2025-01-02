欣興新豐廠用水回收率達82.93% 降低用水成本與風險
載板龍頭欣興（3037）持續推進ESG，其中新豐一廠用水回收率已達82.93%，公司說明可降低用水成本與風險。
欣興提到，受限於產業特性須依賴穩定的水資源，使得水資源為欣興電子持續營運的重要關鍵之一。為確保水資源能有效及永續利用，於廠區內設置蓄水池與回收水設施，並於日常營運監控各廠區用水管理狀況，以提高缺水風險承受能力。
欣興提到，欣興新豐一廠於2024年依據經濟部用水回收率查驗作業指引，自主提出用水回收率主張，並完成2023年期間之用水回收率82.93%查證聲明。透過盤查全廠用水狀況並檢視水回收使用效率，進而降低用水成本與風險。
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