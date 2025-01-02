聯電、力積電強化製程 力抗紅潮

雖然美國政府啟動對大陸成熟製程晶圓代工廠的301調查，IC設計業轉單效應有利於聯電（2303）和力積電的產能利用率，但面對中國大陸成熟製程產能不斷開出，聯電、力積電都積極強化製程、結盟、布局海外，力抗紅潮來襲。

根據研調機構集邦科技最新報告指出，陸系晶圓代工廠成熟製程產能在2025年底，於前十大業者占比有機會突破25%，以28／22奈米新增產能最多，也讓台系晶圓代工廠全力推進技術或是轉型，確保集團營運向上的動能。

業界分析，以聯電來說，具備在特殊製程的多元應用優勢，以OLED驅動IC來看，聯電在28奈米OLED驅動IC市場占有絕對領先地位，市占率達70%至80%。22奈米eHV技術部分，則專為顯示器驅動晶片（DDIC）設計，能耗較28奈米製程降低30%，大幅提升高階手機顯示效能。另外，聯電也啟動新加坡Fab12i擴廠計畫，初期月產能上看3萬片。