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IC設計業轉單效應顯現…聯電急單報到 淡季有撐
趕在美國總統當選人川普正式就任前，半導體業者擔憂後續禁令可能擴大，IC設計業者回台灣投片的轉單效應顯現，近期向晶圓代工廠聯電投片量加大，在急單報到下，有助於提高聯電（2303）產能利用率，降低傳統淡季影響。
美國拜登政府啟動對中國製造的成熟製程晶片展開貿易調查，可能會對來自中國大陸的晶片徵收更多關稅，這些晶片廣泛用於汽車、洗衣機和電信設備等日常用品。
業界指出，川普在上一次總統任內對中國大陸頻下禁令，也提高許多品項關稅；川普將在今年1月20日重返白宮，IC設計業者開始積極儲備量能，陸續轉單回台灣，降低後續高關稅的衝擊。
業界表示，聯電近期迎來IC設計業者的轉單、急單，主要以28／22奈米製程為主，應用包括WiFi、網通等需求。
以聯電28HPC／HPC+技術來說，廣泛支援各種元件選項，以提升彈性及符合效能需求，同時針對多樣的產品系列，例如應用產品處理器、手機基頻、WLAN、平板電腦、FPGA及網通IC 等。
至於聯電的22奈米製程技術，與28奈米HKMG製程相比，具有將晶片面積減少10％的優勢，同時具備更高的功率效能比和增強的RF性能。
聯電日前預估，2025年晶圓產業顯現復甦，產業庫存經過幾個季度調整後已回到正常，但車用需要更多時間，預計要到第2季才會回到正常，雖然現階段客戶保守，但研判全年晶圓出貨會增加。
至於在定價方面，聯電認為即使市場供過於求，公司價格策略會保持彈性，和客戶共同提升市占率，著重在高階智慧型手機顯示器、智慧型手機射頻前端模組及產品組合優化。
聯電2024年11月合併營收200.49億元，月減逾6%，但力守200億元大關，年增6.71%。去年前11月合併營收累計2,133.36億元，年成長3.79%。
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