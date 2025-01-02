OTT TV眼球商機爆發

全台跨年活動人氣旺，也有不少人選擇留在家跨年，電信三雄旗下OTT TV強打跨年夜直播，吸引眼球商機，台灣大（3045）昨（1）日宣布阿妹演唱會、跨年夜，推升MyVideo直播館流量成長超過十倍。

遠傳friDay影音跨年夜觀看時長成長12%，韓劇、韓綜也帶頭飆。

中華電信表示，MOD、Hami Video直播台南、高雄跨年晚會，免費收視，其中高雄跨年晚會提供全知視角、趴桿視角、粉絲視角與導演視角等獨家多視角轉播。

台灣大表示，旗下MyVideo在跨年夜直播《2025蛇現幸福 台中跨年夜》晚會及天后張惠妹《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》跨年倒數時刻，帶動直播館進站流量較平日成長超過十倍，《2025蛇現幸福 台中跨年夜》流量較平日暴增三倍。

迎接2025年時刻，台灣大表示，除跨年晚會外，受到寒流來襲影響，MyVideo發現也有不少民眾選擇在家線上觀影追劇迎接2025年，電影館與戲劇館人氣不減。

遠傳表示，friDay影音陪伴用戶迎接新年，創下亮眼收視成績，付費會員觀看時數較前一年成長12%，獨家韓劇《家族計劃》奪下收視冠軍，觀看人次占總收視的13%。《芬蘭租屋生活》、《Running Man》共同帶動韓綜觀看時數成長17%，免費會員日劇觀看人數成長17%，點擊數更暴增55%，電影方面，跨年夜觀看時數增長達40%。