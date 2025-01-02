電信三雄跨年夜傳輸創高 照片、影片、直播傳遞祝福主流

迎接2025跨年夜，電信三雄提前做好行動網路擴充容量準備，電信三雄昨（1）日宣布行動傳輸流量再創新高，照片、影片甚至直播，成為用戶傳遞祝福主流。

中華電信（2412）指出，跨年夜全台行動上網數據量超過前周同期耶誕夜約四倍。台灣大表示，跨年夜全台平均行動上網流量為去年的兩倍。遠傳數據顯示，跨年尖峰全台13大跨年熱區網路使用量較平日成長3.5倍；照片、影片傳送及直播等數據上傳量更成長八倍。

中華電信表示，中華電信行動上網總用戶數創新高，其中，5G用戶超過360萬戶，用戶使用臉書、LINE、IG等社群平台分享影音及照片，推升行動傳輸量是耶誕夜的四倍，其中，台北101傳輸量是耶誕夜約五倍、台中水湳中央公園約為五倍，高雄夢時代則為11倍。

電信三雄跨年夜行動傳輸量暴衝

台灣大表示，喜迎2025年，台灣大網路傳輸量迭創新高，跨年夜全台平均行動上網流量為去年的兩倍，全台流量增幅最高的區域則落在台北市信義區。

午夜前後十分鐘的跨年「黃金祝福時段」，台灣大觀察，是整體網路流量走高的現象，接近凌晨2時才逐漸趨緩。台灣大指出，逾八成的台灣大用戶透過LINE、臉書、IG等社群軟體大量發送祝福訊息、直播煙火及拍照打卡分享，大幅推升網路流量，5G網路流量同步飆揚，較平日成長三倍，創下新高。

遠傳統計數據顯示，跨年尖峰時段全台13大跨年熱區的整體網路使用量較平日成長3.5倍；其中照片、影片傳送及直播等數據上傳量更成長八倍。

觀察全台十多個跨年熱點，遠傳統計，全台熱門跨年區域前三名為台北最HIGH新年城2025跨年晚會、台中麗寶樂園跨年演唱會、高雄夢時代跨年晚會，網路使用量均較平日時段成長6至12倍。

遠傳指出，為提升跨年夜用戶的網路體驗，遠傳利用AI技術預估跨年夜全台網路使用量，提前在全台各地進行網路擴充作業。

每年跨年都是全年行動傳輸量尖峰時刻，且年年創新高，電信三雄也預先做好準備，擴充行動傳輸量。中華電信動員千位工程人員，上千台高效基地台及30台行動車，傳輸速度最高達2.34G。

台灣大則是出動千名工程人員，於全台跨年熱點優化近4000台基站，提供單站超過2Gbps以上之網路容量，加上逾50台各類型行動通訊車，共擴增30%網路容量。

遠傳表示，以AI預測，動員全台近千人次工程人員，擴充超過600座基站設備，出動超過30台行動通訊車，網路容量較平時增加八成，更在去年底前，於全台熱門商圈完成增設2,300座2600MHz TDD頻段全新5G基地站。