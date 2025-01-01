經部「IC設計攻頂補助」起跑 業者須加薪、引進50%外國研發人力
經濟部已公告114年度「IC設計攻頂補助計畫」，此計畫是引導我IC設計業者投入IC晶片、系統核心關鍵技術及產品之科專計畫。經濟部今年新增三項特色，IC設計業者及系統應用商提案須符以下三大必要條件，包括：申請業者必須提加薪計畫，大企業必須引進50%國外人力、以及今年補助目標偏向推動AI技術在各行各業之應用。
此外，經濟部表示，考量市場成長性及前瞻技術布局，這項補助將優先投人在AI、高效能運算、車用電子、下世代通訊等四領域，以及運用AI技術並整合軟硬體，開發百工百業之應用系統。
據了解，加薪及引進外國研發人力是當前經濟部重大政策，這是首次擴及到業界科專計畫之補助。今年「IC設計攻頂補助計畫」編列補助預算17.5億元，惟現也受到財劃法修正案衝擊。不過經濟部強調，這次公開徵求計畫，不會限制補助案件數，並自下周一6日起至2月27日止受理申請。
經濟部「IC設計攻頂補助計畫」是晶創台灣方案下之科專計畫，重點是在推動我IC設計業者投入「具國際領導地位」之晶片及系統開發，今年是第二年補助計畫。和去年相較，今年「IC設計攻頂補助計畫」新增三大特色，業者提案亦即必須符合這三要件，才能申請。
首先，申請業者須提出員工加薪規劃。執行該計畫人員在執行期間平均加薪幅度，應高於計畫執行前三年之平均。惟加薪幅度未有限制。
第二是「大型企業」申請這項補助，需引進國際研發人力比例達50%以上。根據規畫，所謂大型企業是指營業額超過「中堅企業」，現為營業額200億元以上企業申請此計畫，須引進50%國際研發人力。
第三，經濟部表示，今年「IC設計攻頂補助計畫」補助側重在以台灣半導體硬實力，推動AI技術在各行各業應用，並且計畫以一年為限。若屬自行開發晶片，鼓勵晶片廠商與系統應用業者共同提案；若採外購晶片，其主要運算晶片須為國產晶片。
經濟部「IC設計攻頂補助計畫」2024年首度推出，轟動業界，吸引聯發科聯詠等15家業者提出計畫，投入前瞻晶片之開發，多年期總補助額達57億元。今年起則調整為以發展AI百工百業應用為主，因此只補助一年，預計將會出現僧多粥少，競爭激烈局面。
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