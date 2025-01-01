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遠傳friDay影音跨年夜觀看時長成長12% 韓劇韓綜帶頭飆

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

全台跨年活動人氣旺，也有不少人選擇留在家跨年，遠傳（4904）表示，friDay影音陪伴用戶迎接新年，創下亮眼收視成績，付費會員觀看時數較前一年成長12%。

遠傳表示，由裴斗娜與柳承範主演的獨家韓劇《家族計劃》奪下收視冠軍，觀看人次占總收視的13%。故事描述一群為生存而偽裝成普通家庭的特殊能力者，與犯罪分子展開精彩對決，深受觀眾喜愛。

此外，遠傳觀察，緊隨其後的是李帝勳、車銀優、郭東延與李東輝主演的韓國綜藝《芬蘭租屋生活》在遠傳friDay獨家播出，該節目延續上架以來的高人氣，與長青綜藝《Running Man》共同帶動韓綜觀看時數成長17%。新上檔的獨家韓劇《星星閃耀的夜晚》同樣表現不俗，成功擠入熱看榜。由高賢廷與厲雲主演，講述被解僱的明星製作人與遭冷落的練習生攜手追夢的故事，溫馨且勵志。

除了韓劇與韓綜，遠傳表示，friDay影音也因推出《長假》、《戀愛世代》等經典日劇，引發懷舊風潮。與同期相比，免費會員日劇觀看人數成長17%，點擊數更暴增55%。

電影方面，遠傳統計，跨年夜觀看時數增長達40%。知名女團aespa的首部專屬電影《aespa: MY First Page》成為粉絲心中的跨年必看選擇。而古天樂、洪金寶、郭富城（特邀演出）等共同演出的動作片《九龍城寨之圍城》，以及金高銀、李到晛主演的話題韓影《破墓》，同樣廣受好評。

遠傳friDay影音在韓劇、韓綜、日劇及電影等內容上的多元布局，不僅提供觀眾豐富的娛樂選擇，未來將繼續帶給用戶強檔內容，成為陪伴大家度過美好時光的最佳夥伴。

跨年 遠傳 韓劇

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