快訊

直播／柯文哲請辭黨主席露面！黃國昌獲一致推舉 會中全場大哭

跨年晚會流量飆升 遠傳：較平日成長3.5倍、最高飆12倍

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導
為提升跨年夜用戶的網路體驗，遠傳利用AI技術預估跨年夜全台網路使用量，提前在全台各地進行網路擴充作業。圖／（遠傳提供）中央社
為提升跨年夜用戶的網路體驗，遠傳利用AI技術預估跨年夜全台網路使用量，提前在全台各地進行網路擴充作業。圖／（遠傳提供）中央社

遠傳（4904）指出，為提升跨年夜用戶的網路體驗，遠傳利用AI技術預估跨年夜全台網路使用量，提前在全台各地進行網路擴充作業。遠傳統計數據顯示，跨年尖峰時段全台13大跨年熱區的整體網路使用量較平日成長3.5倍；其中照片、影片傳送及直播等數據上傳量更成長8倍。

根據遠傳統計，全台熱門跨年區域前三名為台北最HIGH新年城2025跨年晚會、台中麗寶樂園跨年演唱會、高雄夢時代跨年晚會，網路使用量均較平日時段成長6至12倍。

為符合跨年人潮網路需求，遠傳表示，在去年底前，於全台熱門商圈完成增設2,300座2600MHz TDD頻段全新5G基地站，大幅提升訊號室內穿透力及網路流量，確保用戶無論在戶外或室內皆能享有穩定的網路服務。

此外，遠傳指出，亦於跨年夜當晚全台動員，擴充超過600站以上的各式基站設備，並出動30台行動通訊車，配合上百位網路工程人員、網管與傳輸工程師全程待命，隨時監控網路流量並即時處理任何異常情況，確保用戶能即時傳遞祝福，享受零距離的溝通體驗。

5G 跨年晚會 遠傳

延伸閱讀

北市跨年散場叫計程車「東區到西門喊價破千」 公運處：最高可罰9萬

韓星輝人台中跨年被開諧音哏玩笑、拉自拍 粉絲批沒禮貌

北市跨年結束後螢幕竟放映「大陸央視晚會」 觀傳局：將究責承商

北市跨年螢幕播放「央視頻道」 TVBS道歉、市府將究責

相關新聞

中華電信5G 用戶逾360萬 跨年行動流量創新高

2025跨年夜，中華電信（2412）表示，動員近千位工程人員和30部以上行動車，行動上網總用戶數創新高，其中5G用戶超過...

智慧新綱領上半年啟動 加速AI服務創新

行政院要提早啟動AI計畫，讓教育、醫療、照顧、居住等產業能更數位化、增加更多AI功能！行政院副院長鄭麗君近日宣布，於2025年上半年提前啟動「智慧國家2.0」新綱領，推動期程至2028年，希望透過軟體及資料驅動創新，擴大各領域創新應用服務，以數位及科技解決社會問題。

台積電先進封裝 CoWoS 大擴產 法人估月產能上看7.5萬片

台積電（2330）先進封裝大擴產，其中CoWoS製程是擴充主力，法人估，隨著群創（3481）舊廠購入後設備進機與台中廠產...

iPhone SE 4有望亮相 台積電、大立光等供應鏈受惠

市場看好蘋果將於第1季發表iPhone SE 4，因全面導入Apple Intelligence，處理器將搭載A18，R...

PC供應鏈去年11月底急單湧現 12月營運有望拉尾盤

美國總統當選人川普1月20日即將就職，他預告上任後將立即對中國、墨西哥、加拿大等國產品銷美加徵關稅，為閃避高關稅，美國電...

紅鏈大併購 尬台系組裝廠…立訊較勁鴻海、和碩等業者

紅色供應鏈指標廠立訊集團跨年前夕再出招，將收購另一家陸企聞泰科技組裝業務等九家子公司股權和經營資產。立訊集團近年在電子代...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。