跨年晚會流量飆升 遠傳：較平日成長3.5倍、最高飆12倍
遠傳（4904）指出，為提升跨年夜用戶的網路體驗，遠傳利用AI技術預估跨年夜全台網路使用量，提前在全台各地進行網路擴充作業。遠傳統計數據顯示，跨年尖峰時段全台13大跨年熱區的整體網路使用量較平日成長3.5倍；其中照片、影片傳送及直播等數據上傳量更成長8倍。
根據遠傳統計，全台熱門跨年區域前三名為台北最HIGH新年城2025跨年晚會、台中麗寶樂園跨年演唱會、高雄夢時代跨年晚會，網路使用量均較平日時段成長6至12倍。
為符合跨年人潮網路需求，遠傳表示，在去年底前，於全台熱門商圈完成增設2,300座2600MHz TDD頻段全新5G基地站，大幅提升訊號室內穿透力及網路流量，確保用戶無論在戶外或室內皆能享有穩定的網路服務。
此外，遠傳指出，亦於跨年夜當晚全台動員，擴充超過600站以上的各式基站設備，並出動30台行動通訊車，配合上百位網路工程人員、網管與傳輸工程師全程待命，隨時監控網路流量並即時處理任何異常情況，確保用戶能即時傳遞祝福，享受零距離的溝通體驗。
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