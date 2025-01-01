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阿妹演唱會、跨年夜吸睛 MyVideo直播館流量成長逾10倍

經濟日報／ 記者黃晶琳／台北即時報導

台灣大（3045）表示，旗下MyVideo在跨年夜直播兩大跨年盛事包括《2025蛇現幸福 台中跨年夜》晚會、及天后張惠妹《ASMR Maxxx @ Taipei Dome 世界巡迴演唱會》跨年倒數時刻，帶動直播館進站流量較平日成長超過10倍。

台灣大指出，除阿妹大巨蛋演唱會跨年15分鐘現場直播成吸睛亮點外，台中跨年夜活動收視高峰落在MAMAMOO輝人、五堅情共同跨年倒數，成為最吸睛的亮點。

台灣大表示，贊助的《2025蛇現幸福 台中跨年夜》晚會晚會更是成為熱點之一，流量較平日暴增3倍。

迎接2025年時刻，台灣大表示，除跨年晚會外，受到寒流來襲影響，MyVideo發現也有不少民眾選擇在家線上觀影追劇迎接2025年，電影館與戲劇館人氣不減，《帝國浩劫：美國內戰》及討論度爆表的人氣陸劇《九重紫》分別拿下本日電影榜、本日戲劇榜收視冠軍。

此外，名導雷利史考特新作《神鬼戰士II 搶先版(4K)》、人氣女團aespa首部專屬電影《aespa: MY First page》、被譽為夢工廠最偉大動畫作品的《荒野機器人 搶先版》、創亞洲多國影視票房紀錄的韓國恐怖片《破墓》，舒淇經典代表作《千禧曼波 (數位修復版)》、名導克林伊斯威特最新作品、尼可拉斯霍特主演的《二號陪審員》以及討論度高的影集《繁花》、下飯神劇《晚酌的流派》第3季、改編票房強片的韓劇《回到20歲》、充滿懸疑的港劇《異空感應》，目前都在MyVideo熱播中。

台灣大 張惠妹 跨年晚會 電影

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