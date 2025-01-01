台灣大跨年夜5G流量飆揚 成長3倍再創新高
台灣大（3045）表示，喜迎2025年的最後一夜，台灣大網路傳輸量迭創新高，根據最新出爐的數據顯示，跨年夜全台平均行動上網流量為去年的2倍，全台流量增幅最高的區域則落在台北市的信義區。
台灣大指出，午夜前後十分鐘的跨年「黃金祝福時段」，超過8成的台灣大用戶透過LINE、Facebook、instagram 等社群軟體大量發送祝福訊息、直播煙火及拍照打卡分享，大幅推升網路流量，5G網路流量同步飆揚，較平日成長3倍，創下新高。
台灣大表示，於全台跨年熱點優化近4,000台基站，擴充4G五個頻段加上5G黃金頻段100MHz最大頻寬，提供單站超過2Gbps以上之網路容量。
台灣大強調，網路維運團隊與工程人員早於一周前冒著低溫進行網路擴容作業，跨年夜當日，台灣大出動近200名工程人員，全天候監控網路狀況，並及時進行調整，以應對突發的流量高峰，台北總部網管中心也全程守夜備戰，整體來看，跨年前後10分鐘，短短20分鐘總計超過8成萬的台灣大用戶透過LINE、臉書、IG等通訊軟體發送訊息、視訊直播及拍照上傳，整體網路流量走高的現象，接近凌晨2時才逐漸趨緩。
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