中華電信5G 用戶逾360萬 跨年行動流量創新高

2025跨年夜，中華電信（2412）表示，動員近千位工程人員和30部以上行動車，行動上網總用戶數創新高，其中5G用戶超過360萬戶，透過中華電信行動網路使用FB、LINE、IG等通訊軟體或直播方式，分享影音照片和親友傳遞祝福，喜迎2025新年到來，2025跨年夜全台嗨翻天中華電信行動數據創新高。

中華電信統計，跨年日全台行動上網數據量超過前周同期耶誕夜約四倍，其中最受關注的台北101最High新年城行動上網數據量超過耶誕夜約五倍、台中水湳中央公園跨年晚會行動上網數據量超過耶誕夜約五倍及高雄夢時代跨年晚會行動上網數據量超過耶誕夜約11倍。

中華電信表示，提供包括台北101最High新年城、張惠妹大巨蛋演唱會、新北淡水跨年煙火、2024新北歡樂耶誕城、五月天跨年演唱會、桃園跨年晚會、大新竹跨年晚會、宜蘭跨年晚會、花蓮太平洋觀光節跨年演唱會、台中水湳中央公園跨年晚會、麗寶樂園跨年晚會、雲林劍湖山世界跨年晚會、清境農場星空派對跨年晚會、嘉義市全嘉藝起來跨年晚會、高雄夢時代跨年晚會、台南好Young跨年晚會、義大跨年煙火999秒、屏東跨年演唱會及台東跨年晚會等19處全台熱門跨年晚會現場良好行動通信上網服務品質外，更讓參與阿里山日出印象音樂會民眾利用中華電信優質4G/5G上網速率，與親友分享迎接2025第一道曙光。

回顧2024年，中華電信表示，榮獲國際權威認證機構SPEEDTEST®「5G網速」、「5G涵蓋」、「5G遊戲體驗」及「5G影音體驗」第一名殊榮，並創下國內首度由單一電信業者奪得「5G用戶體驗」大滿貫佳績，亦為國內唯一蟬聯OPENSIGNAL 2024上、下半年「用戶體驗評比」大滿“冠”的電信業者。

中華電信將在全台唯一同時榮獲國際權威機構「OPENSIGNAL全台14項行動網路冠軍」及「SPEEDTEST®台灣5G滿冠王」雙認證基礎下，持續透過不斷創新與整合，秉持以客戶為中心的理念，提供最值得客戶信賴的服務，同時以AI啟動未來，加速發展各式智慧新興應用與研發，為所有客戶提供冠軍級的行動服務。