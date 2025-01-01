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智慧新綱領上半年啟動 加速AI服務創新
行政院要提早啟動AI計畫，讓教育、醫療、照顧、居住等產業能更數位化、增加更多AI功能！行政院副院長鄭麗君近日宣布，於2025年上半年提前啟動「智慧國家2.0」新綱領，推動期程至2028年，希望透過軟體及資料驅動創新，擴大各領域創新應用服務，以數位及科技解決社會問題。
建立數位基礎建設
行政院從2017年開始推動為期9年的「數位國家．創新經濟發展（DIGI+）方案」。但展望下一階段的智慧國家發展，鄭麗君強調，總統賴清德提出的「國家希望工程」，核心理念之一就是要追求「創新驅動」的經濟成長模式，以創新因應挑戰，善用科技提供解方，化挑戰為成長的動能。
為回應全新挑戰，落實「AI產業化、產業AI化」，並擴展智慧應用，鄭麗君指出，行政院將於上半年提前接軌啟動「智慧國家2.0」新綱領，推動關鍵是要提升「AI價值鏈微笑曲線」：在既有的高階製造優勢上，一方面積極布局前瞻科技研發，全力建構重要數位基礎建設，以科技研發驅動創新。
儘速完善數位法規
另外，鄭麗君也說，政府要以社會需求導向驅動創新，透過軟體及資料驅動創新應用服務，回應未來社會在教育、醫療、照顧、居住、智慧交通、金融科技、淨零碳排、智慧城市、氣候調適、災防韌性及智慧政府等各領域的需求，創造生活福祉。
「中小企業也要數位轉型！」鄭麗君表示，數位轉型與激發創意的過程中，「智慧治理」非常關鍵，請國科會、數位發展部、經濟部、國家發展委員會等跨部會，共同建立完善的數位法制體系及資料治理架構，鼓勵產業界及公民社會透過資料驅動發展良善的創新應用服務。
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