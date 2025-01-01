iPhone SE 4有望亮相 台積電、大立光等供應鏈受惠

市場看好蘋果將於第1季發表iPhone SE 4，因全面導入Apple Intelligence，處理器將搭載A18，RAM將升級至8GB，銷量約1,500~2,000萬支，有助於供應鏈廠商抵禦淡季效應下，法人機構看好有利台積電（2330）、大立光（3008）等供應鏈表現。

分析師表示，自2022年3月第三代iPhone SE發表以來，最入門款的iPhone已歷經三年未推出新品，在iPhone陸續導入Apple Intelligence後，iPhone SE也將更新到第4代的機型，預期iPhone SE 4將於今年第1季發表。

同時，根據法人機構走訪供應鏈的結果，iPhone SE今年將捨棄Touch ID而改採Face ID，螢幕也將由4.7吋擴大至6.1吋，但螢幕仍採行瀏海設計，而非較新的靈動島；攝影系統方面，後置主鏡頭採用48MP畫素，前鏡頭12MP畫素，機身充電/資料傳輸接頭採用Type-C；為導入Apple Intelligence，處理器將搭載A18，RAM將升級至8GB，可能會搭載蘋果自行研發的5GModem。

因Apple零組件掌握度高，預期最入門款的iPhone SE 4定價仍維持499美元，由於iPhone SE為功能較受限的入門iPhone，銷量維持在1,500~2,000萬支左右，iPhone SE 4發表有助於供應鏈抵禦淡季效應。

展望大立光後市，AI將陸續導入iPhone，相關效益可望提振換機需求，短期可減緩iPhone淡季效應，雖Android旗艦機漲價影響仍待觀察，但因iPhone在2025年二款新機推動以及光學鏡頭升級路徑明確，今年下半年鏡頭營收成長可期。

美律（2439）方面，iPhone 16已發表，零組件出貨成長最大動能時期已過，後續將視AppleIntelligence受歡迎程度，市場預估今年每股獲利（EPS）有望緩步成長至8.7元 。