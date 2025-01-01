PC供應鏈去年11月底急單湧現 12月營運有望拉尾盤

美國總統當選人川普1月20日即將就職，他預告上任後將立即對中國、墨西哥、加拿大等國產品銷美加徵關稅，為閃避高關稅，美國電腦品牌及通路業者近期拉貨積極，台灣PC供應鏈去年12月營運有望拉尾盤。

PC供應鏈廠商表示，一般而言，配合歐美耶誕採購旺季舖貨，第3季是傳統出貨高峰，並隨著舖貨潮進入尾聲，到年底營運步入淡季。但2024年反常，從11月底起急單突然湧現，呈現淡季不淡。

全球電腦鍵盤龍頭群光表示，國際筆電品牌客戶擔憂川普（Donald Trump）可能推出的新關稅政策，近期筆電相關產品陸續收到客戶加單需求，有助年底業績加分。

面板雙虎友達、群創也感受到拉貨熱度，去年11月營收雙雙較10月成長超過1成。公司表示，11月營收彈升主因，在於下游3C品牌廠商提前拉貨，希望避開川普1月上任後可能的高關稅。

法人分析，由於川普關稅充滿不確定性，今年農曆年前，廠商拉貨格外積極，帶動一波小旺季，業績發酵最明顯應該會落在去年12月和今年1月，不過1月碰上春假連假工作天數少，正負因素會相互抵銷。

至於農曆年後，就得看川普上任後的實際政策變化。電源供應器廠群電表示，北美客戶為防止關稅政策變化，突然將下季度的需求提前拉貨，考驗供應鏈的反應速度；另方面，預期川普上任後，去中國化可能加速，供應鏈業者必須分散生產基地，同樣考驗廠商的管理能力。