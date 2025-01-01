台積電上下游動起來 加速淨零
台積電（2330）今年起將減碳績效列為供應商選擇指標，相關化工材料供應鏈如李長榮、勝一和德商世創電子材料等已加緊導入專業技術推動減碳，矽晶圓供應商環球晶、台勝科也啟動能源管理系統，加強減碳與碳盤查，兼顧長期趨勢、市場要求與大客戶商機。
李長榮剛獲台積電頒發「2024年優良供應商卓越表現獎」。主要是李長榮在電子級異丙醇（EIPA）雙循環回收專案帶動技術創新。李長榮以自研技術，供應重新純化的EIPA，通過台積電測試認證，供應高階半導體製程及封裝。相較於傳統焚燒方式，回收再利用為半導體公司減少20%的碳排放，搶占循環經濟商機。
目前台灣每年僅有23%的使用後異丙醇（UIPA）回收再利用。李長榮估計，若能實現全面回收，每年可減少1.5萬公噸的二氧化碳排放，相當於40座大安森林公園吸收的碳量。
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