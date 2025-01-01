「不減排就沒訂單」台積電選供應商 要看減碳績效

晶圓代工龍頭台積電（2330）昨（31）日在ESG官網宣布，2025年起正式將減碳績效列入選商指標，關鍵排放源供應商須簽署溫室氣體減排協議，承諾2030年須達成雙方協議的排放減量目標，2026年底前要完成產品碳足跡的第三方驗證，未合規者將減少業務合作，確保供應鏈去碳化。

產業界先前早已傳開「不減碳就沒（台積電）訂單」，啟動減碳行動。台積電先進製程需求高速成長，又大量擴產，使用電量提升，更堅持與供應鏈同步減排。台積電還是全球首家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業，在綠能使用與減碳成效上也要與半導體大廠如英特爾、三星等競爭。

台積電強調，承諾2050達成淨零排放，積極發展綠色低碳供應鏈。目前包含SUMCO（勝高）、德商世創電子材料、李長榮化學工業等主要供應鏈也呼應支持。

台積電2025年將減碳績效列入選商指標

台積電在官網說明，供應鏈碳排放管理是台積實現淨零目標的重要一環，促進更多供應商重視並落實減碳管理，台積將減碳目標與成果納入選商評估，關鍵排放源供應商定期共同檢討減碳進度，供應商每年指定期限前要提交新年度及中長期計畫，確保減排成果符合預期並持續改進。

因不同供應商的碳管理推動程度有差異，台積電官網說明，已將過往供應鏈碳管理歷程與台積電減碳經驗整合成「供應鏈減碳行動指引」，包括「績效追蹤與提高透明度、提供資源與客製化輔導、提升動機與擴大影響範圍、合作創新與重視成本效益」四大範疇，協助台積電與供應商採取合適的減碳策略及制定行動計畫。

台積電去年更首度推出減碳補助專案，提供總額8,400萬元的補助金，支持供應商投資節能減碳設備的意願。

台積電資材管理副總經理李文如在官網表示，供應商減碳成果和積極規劃，將是台積電選擇合作夥伴及採購決策的重要考量因素之一。希望通過合作，共同邁向淨零排放目標，建立永續的供應鏈。

政府訂下2050年淨零排放的目標，日前也更新2030年減碳目標，將較基準年2005年減少26%至30%，較原訂目標調高3至5個百分點，政府各部門將推動減碳旗艦計畫加強減碳力道；同時擴大強制碳盤查範圍，新納入500家企業。政院先前表示，希望大企業帶著小企業一起做，供應鏈上下游共同合作減碳。台積電要求供應鏈減碳，預料可將資源挹注中小型供應鏈，降低碳焦慮。