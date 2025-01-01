快訊

土地正義缺一角 國土法上路輸給政治攻防

苗栗三灣8.9度 吳德榮：今明零星雨 下周強烈冷氣團降10度以下

「不減排就沒訂單」台積電選供應商 要看減碳績效

經濟日報／ 記者尹慧中／台北報導
台積電。（美聯社）
台積電。（美聯社）

晶圓代工龍頭台積電（2330）昨（31）日在ESG官網宣布，2025年起正式將減碳績效列入選商指標，關鍵排放源供應商須簽署溫室氣體減排協議，承諾2030年須達成雙方協議的排放減量目標，2026年底前要完成產品碳足跡的第三方驗證，未合規者將減少業務合作，確保供應鏈去碳化。

產業界先前早已傳開「不減碳就沒（台積電）訂單」，啟動減碳行動。台積電先進製程需求高速成長，又大量擴產，使用電量提升，更堅持與供應鏈同步減排。台積電還是全球首家加入全球再生能源倡議組織（RE100）的半導體企業，在綠能使用與減碳成效上也要與半導體大廠如英特爾、三星等競爭。

台積電強調，承諾2050達成淨零排放，積極發展綠色低碳供應鏈。目前包含SUMCO（勝高）、德商世創電子材料、李長榮化學工業等主要供應鏈也呼應支持。

台積電2025年將減碳績效列入選商指標
台積電2025年將減碳績效列入選商指標

台積電在官網說明，供應鏈碳排放管理是台積實現淨零目標的重要一環，促進更多供應商重視並落實減碳管理，台積將減碳目標與成果納入選商評估，關鍵排放源供應商定期共同檢討減碳進度，供應商每年指定期限前要提交新年度及中長期計畫，確保減排成果符合預期並持續改進。

因不同供應商的碳管理推動程度有差異，台積電官網說明，已將過往供應鏈碳管理歷程與台積電減碳經驗整合成「供應鏈減碳行動指引」，包括「績效追蹤與提高透明度、提供資源與客製化輔導、提升動機與擴大影響範圍、合作創新與重視成本效益」四大範疇，協助台積電與供應商採取合適的減碳策略及制定行動計畫。

台積電去年更首度推出減碳補助專案，提供總額8,400萬元的補助金，支持供應商投資節能減碳設備的意願。

台積電資材管理副總經理李文如在官網表示，供應商減碳成果和積極規劃，將是台積電選擇合作夥伴及採購決策的重要考量因素之一。希望通過合作，共同邁向淨零排放目標，建立永續的供應鏈。

政府訂下2050年淨零排放的目標，日前也更新2030年減碳目標，將較基準年2005年減少26%至30%，較原訂目標調高3至5個百分點，政府各部門將推動減碳旗艦計畫加強減碳力道；同時擴大強制碳盤查範圍，新納入500家企業。政院先前表示，希望大企業帶著小企業一起做，供應鏈上下游共同合作減碳。台積電要求供應鏈減碳，預料可將資源挹注中小型供應鏈，降低碳焦慮。

台積電 李長榮化學工業 減碳

延伸閱讀

減碳永續投融資計算範圍最新公告 面板、半導體入列

第一金投顧看好台積電領軍 台股下半年可到26500

台積電先進製程報價喊漲 調升幅度約5%至10%

2030年減碳訂高標上看30% 在亞洲僅次於日本

相關新聞

紅鏈大併購 尬台系組裝廠…立訊較勁鴻海、和碩等業者

紅色供應鏈指標廠立訊集團跨年前夕再出招，將收購另一家陸企聞泰科技組裝業務等九家子公司股權和經營資產。立訊集團近年在電子代...

「不減排就沒訂單」台積電選供應商 要看減碳績效

晶圓代工龍頭台積電昨（31）日在ESG官網宣布，2025年起正式將減碳績效列入選商指標，關鍵排放源供應商須簽署溫室氣體減...

紅鏈版圖受限 難敵台鏈優勢

紅色供應鏈指標廠立訊集團先後吃下緯創與和碩在大陸的iPhone組裝廠房與業務，躋身蘋果重要的代工夥伴，這次再出手收購聞泰...

台積電上下游動起來 加速淨零

台積電今年起將減碳績效列為供應商選擇指標，相關化工材料供應鏈如李長榮、勝一和德商世創電子材料等已加緊導入專業技術推動減碳...

大立光明年1/9法說會 關注蘋果訂單與機器視覺進展

大立光第4季法人說明會將於明年1月9日登場，市場聚焦第4季與全年財報、明年度展望，而大客戶蘋果iPhone訂單能見度、機...

打造「未來醫院」！華碩、英業達、廣達、鴻海攜手醫界

「未來醫院」樣貌會如何？隨護理師缺乏、2025年超高齡化社會來臨，科技與醫界專家大預測，AI判讀秒知生死、在宅治療、精準...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。