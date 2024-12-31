電信兩雄頻率糾紛纏訟多年 高等法院仍判台灣大應賠

台灣大哥大（3045）與遠傳電信（4904）分別於2024年12月31日晚間公告，台灣大哥大與遠傳有關C1及C4頻率賠償訴訟更二審說明，高等法院更二審還是判決台灣大哥大應賠償遠傳損失。台灣大哥大表示，將於收到判決書後與律師研議。遠傳表示，本案對本公司暫不會造成重大影響，待收到法院判決書後再行研議。

2014年NCC釋出4G頻譜，台灣大與遠傳相互標得對方2G仍使用的頻率頻段（C1、C4），雙方原協議繳回，遠傳控告台灣大未依協議提前繳回，影響後續4G佈建及商業利益。業界分析，頻段本身為有限資源，具有高商業價值，因此糾紛的經濟影響巨大。

台灣大公告，本公司與遠傳有關1715.1-1721.3/1810.1-1816.3 MHz（C1頻率）及1748.7-1754.9/1843.7-1849.9 MHz（下稱C4頻率）賠償訴訟，遠傳請求台灣大給付10.058億元及利息案，案經臺北地院、高等法院、最高法院判決、高等法院更一審、最高法院判決後（判決內容詳本公司105/5/23、107/1/17、108/6/12、109/8/20、112/6/14發布之重大訊息）；由高等法院更二審審理中。

台灣大公告，高等法院112年度重上更二字第87號，原判決關於駁回遠傳後開第二項之訴及該部分假執行之聲請（並除確定部分外）暨訴訟費用之裁判，均廢棄。上開廢棄部分，台灣大應給付遠傳7.209億元及利息，其餘上訴駁回。反訴原告（台灣大）之訴及假執行之聲請均駁回。第一、二審（除確定部分外）及發回前第三審訴訟費用由台灣大負擔百分之七十二，餘由遠傳負擔。

本判決第二項所命給付部分，於遠傳以2.4億元為台灣大供擔保後得假執行，但台灣大以7.209億元為遠傳預供擔保後，得免為假執行。

台灣大表示，對公司財務、業務無不利影響，針對不利於本公司部分，將於收到判決書後與律師研議。

遠傳也公告，台灣大自民國104年5月起，違約占用由遠傳在4G競標程序中標得的頻率，遠傳遂於105年7月28日起訴，請求台灣大即向國家通訊傳播委員會申請繳回上行1748.7-1754.9、下行1843.7-1849.9MHz頻率（下稱C4），停止使用上行1715.1-1721.3、下行1810.1-1816.3MHz頻率（下稱C1），以及請求損害賠償。

遠傳指出，案經臺北地院、高等法院、最高法院判決、高等法院更一審判決，最高法院110年台上字第1407號判決，原判決關於（一）駁回上訴人遠傳請求被上訴人台灣大給付7.63億元及相關利息之上訴；（二）命被上訴人台灣大給付、駁回其反訴，暨各該訴訟費用部分廢棄，發回臺灣高等法院。

遠傳表示，高等法院112年度重上更二字第87號判決，一、原判決駁回上訴人（即遠傳電信）後開第二項之訴及該部份假執行聲請暨訴訟費用之裁判，除確定部份外均廢棄。二、上開廢棄部份，被上訴人（即台灣大）應給付上訴人7.209億元，及自民國104年9月5日起至清償日止，按週年百分之五計算之利息，其餘上訴駁回。

遠傳表示，反訴原告之訴及其假執行之聲請均駁回。第二審除確定部份外，第二審及發回前第三審訴訟費用由上訴人負擔百分之二十八，餘由被上訴人負擔。反訴訴訟費用由反訴原告負擔。本判決命給付部份，於上訴人以2.4億元供擔保後得假執行，但被上訴人以7.209億元為上訴人供擔保後得免為假執行。

遠傳表示，本案對本公司暫不會造成重大影響，待收到法院判決書後再行研議。