紅鏈版圖受限 難敵台鏈優勢

紅色供應鏈指標廠立訊集團先後吃下緯創（3231）與和碩（4938）在大陸的iPhone組裝廠房與業務，躋身蘋果重要的代工夥伴，這次再出手收購聞泰組裝業務等九家子公司股權和經營資產，引發關注。

業界分析，未來兩岸電子代工業激戰關鍵在於全球布局，尤其川普2.0時代來臨，立訊若不能「走出大陸」，台廠仍具有優勢。

受到美中衝突與地緣政治影響，立訊近年iPhone組裝業務限縮在中國大陸，在大陸以外，例如印度，鴻海持續擴張印度的iPhone製造版圖，穩坐iPhone最大製造龍頭，甚至東南亞市場的組裝仍以台廠為主。

回顧立訊集團近年擴大版圖，都與收購案有關，當中不乏併購台灣蘋果代工廠大陸蘋果組裝事業。

其中，緯創在2020年7月宣布將旗下蘇州組裝廠「緯新資通」（昆山）、緯創投資（江蘇）售予立訊。

由於緯創長年處於鴻海、和碩之後的「iPhone代工老三」地位，僅能組裝低階iPhone機種，蘋果又積極扶植立訊搶食訂單，緯創因而藉由賣廠，逐步淡出蘋果供應鏈。

和碩2023年底將旗下iPhone生產重鎮大陸昆山世碩廠，引進立訊集團入股並由立訊集團取得主導權，當時震撼業界。

為此，和碩董事長童子賢曾回應，昆山世碩廠相關決策並非單方面決定，而是和碩與客戶共同協商之後，做出全球資源重新配置的決定。