紅鏈大併購 尬台系組裝廠…立訊較勁鴻海、和碩等業者

紅色供應鏈指標廠立訊集團跨年前夕再出招，將收購另一家陸企聞泰科技組裝業務等九家子公司股權和經營資產。立訊集團近年在電子代工領域攻城掠地，業界認為，此次收購案將助益其擴大承接三星等非蘋品牌手機與筆電訂單，拓展代工業務，槓上鴻海（2317）、和碩（4938）、廣達（2382）與緯創（3231）等台廠。

立訊集團近年快速崛起，已是蘋果重要組裝夥伴。一位接近交易的人士透露，立訊精密及其控股股東立訊有限均參與此次收購，主要承接聞泰非蘋客戶訂單。聞泰亦稱，此後將聚焦發展半導體業務。

立訊集團與聞泰均未揭露此次交易金額。據大陸市場諮詢機構《潮電智庫》統計，聞泰此次與立訊交易的九家標的公司，其資產總額約人民幣282億元（約新台幣1,269億元）。有專業證券機構估計，本次最終交易金額約人民幣百億元（約新台幣450億元）。

立訊收購聞泰組裝業務

聞泰為大陸組裝廠資優生，其組裝產品線涵蓋智慧手機、平板、筆電、智慧物聯網（IoT）、家電及汽車電子等多元領域，以智慧手機為核心業務，客戶群包含三星、聯想、小米、華為及蘋果等全球一線品牌大廠。

聞泰2024年前三季營收人民幣531.61億元，年增19.7％；淨利人民幣4.15億元，年減80.26％。業界人士分析，聞泰雖然並非iPhone組裝廠，但原先蘋果MacBook筆電組裝廠僅有鴻海及廣達，2023年聞泰科技首度切入Mac筆電供應鏈，成為蘋果該產品線唯一陸系供應商。

即便消息人士認為立訊集團發動此次收購案，主要鎖定非蘋訂單，由於當下蘋果筆電代工訂單仍多由台廠掌握，立訊集團取得聞泰相關資源後，是否也將順勢打入蘋果筆電供應鏈，進而與鴻海、廣達等現有蘋果筆電代工廠競爭，引發關注。

21世紀經濟報導，有分析師認為，立訊集團現在想藉機拓展非蘋手機等產品線，透過聞泰的團隊可補齊在設計上欠缺的相關能力。而聞泰ODM業務涵蓋IoT的多個品類，包括手機、PC等。

據證券時報，立訊方面昨（31）日表示，這次收購主要是立訊精密的控股股東，立訊精密收購資產包當中的一至三項。從集團層面看，可實現消費電子ODM能力和資源的快速補充。

聞泰公告稱，該公司與立訊有限簽署《出售意向協議》，擬將公司及控股子公司擁有的部分與產品集成業務相關的標的公司股權和標的經營資產轉讓給立訊有限或其指定方。本次交易擬採用現金方式，不涉及發行股份。