麗臺38年最大變革 大訊梁家二代梁傳杰與盧崑山共治

38年老牌繪圖卡品牌麗臺科技（2465）2025年團隊新氣象，力拚轉盈，開年就有多項新變革，第一是醫療團隊1月1日獨立為麗臺生醫，第二是大數據團隊將於2025年分割獨立，麗臺專注AI工作站及軟體解決方案，第三是麗臺總經理梁傳杰12月走馬上任，將推動組織流程創建，董事長盧崑山表示兩人分工且互補、目標一致。

美超微集團兄弟公司大訊跟肯微2023年底入股麗臺私募，持股近3成成為最大法人股東，2024年12月2日，董事會要求下，盧崑山結束董事長兼任總經理職務，由大訊科技董事長梁見發長子梁傳杰接任麗臺總經理，盧崑山則是兼任策略長，呈現一人主內一人主外的分工架構。

「我們會充分溝通，並進行組織整理，」盧崑山表示，梁傳杰雖然年輕，但很有一套，他也在向梁學習，彼此個性互補，期望2025年有更好的成果。

梁傳杰今年36歲，身兼大訊旗下展訊精密總經理，雖是念MBA商管背景，但在大訊服務時，從設計跟工程部開始展開事業，所以從商管到工程研發部門都有涉獵，他表示，大訊主要是生產機殼硬體，美超微強項是AI伺服器硬體，麗臺主力是遊戲顯卡，解決方案強項是軟體，其實彼此有互補作用，大訊做硬體，麗臺做軟體做成完整系統，就可以打造小型AI工作站。

他表示，跟盧崑山的分工是一人管策略，一人管內部經營管理，他的重點會放在內部根基強化，包括制度系統流程優化及組織創建，由於剛接手不滿一個月，會先做組織人力的盤點，以總人力成本換算營收比或費用比，設定明年目標管理計畫。

梁傳杰表示，他2025年首要任務就是讓麗臺損益兩平，下週將展開KPI設定，盡量控管發揮團隊最大能力，並對管銷費用做管理，他舉例，麗臺前三季度毛利率8%，但管銷費用18%，意指未來管銷支出仍有空間可以轉為利潤。

不只是加強管理，麗臺組織也大變革，1月50多人的醫療團隊將獨立分割至子公司麗臺生醫，而大數據部門今年上半也將分割，盧崑山表示，遊戲子公司麗禾國際已經結束清算，連他自己投資的麗臺運動報也出售，他將專注醫療事業的發展。

盧崑山31日主持法說會指出，除麗臺生醫預計2025年1月1日正式分割獨立，該部門2024年營收約7000~8000萬元，隨醫療貼布通路台灣將倍增挑戰2000家，且將在大陸與美國銷售，心電圖檢測業務將有好消息，目標2025年營收翻倍，大數據部門主要協助客戶將資料庫做又效管理，屬於專案性質業務，2024年業績不錯，2025年上半也將分割為子公司。