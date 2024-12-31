台積電首辦供應鏈環安衛技術論壇 納入熱危害預防等
台積電（2330）31日更新ESG電子報，其中提到台積公司致力提升供應鏈永續營運韌性，依供應商健檢精進計畫（Supplier Healthiness Assessment Rectification Program, S.H.A.R.P.）定期至供應商廠區稽核輔導、追蹤改善進度，並將稽核常見缺失與優化措施製成線上互動式課程教材，於台積電供應商永續學院提供供應商及社會大眾共享學習。
因應氣候變遷與新興科技演進趨勢，為驅動供應鏈環安衛技術管理與時俱進，民國113年台積公司以「安全衛生、消防與應變、廠務與碳管理」為三大主軸首次舉辦技術論壇，將熱危害預防、鋰電池安全、碳捕捉技術等關注議題納入授課專題，透過集結產官學界專家經驗分享，全方位強化供應商環安衛與損失防阻能力。
依據說明，本次論壇總計175家涵蓋氣體、化學品、晶圓、零配件、零件清洗等第一階供應商共199人參與，依183份會後回饋問卷顯示，供應商整體滿意度達98.9%，持續推動永續發展進程。
台積電在ESG電子報提到，公司以「建立標準及制度、追蹤查核及缺失、輔導與訓練、複核與精進」四大步驟，深化供應鏈環安衛自我管理，本次論壇除攜手產官學界專家進行專題授課外，亦邀請具獨特環安衛管理技術的供應商分享做法，包括粉狀毒化物進卸料作業的防護具選用、建置一站式施工安全管理系統、製氫與碳回收處理技術等，增進其他供應商於環安衛領域的多元認知，激發更多創新思考；同時，台積公司亦分享自身引領關鍵排放源供應商減碳方案，透過分析循環經濟實際案例，協助供應商發想多元減碳行動，精進綠色環安衛管理能力。
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