環科董事長歐正明明年1/14辭任 傳將啟動二代接班
環隆科技今天發布重訊公告，歐正明將於明年1月14日起辭任董事長及總經理職務，新任人選將於1月董事會選任後另行公告。市場推測環科可能啟動二代接班，歐正明長子、現任環科營業部副總經理歐仁傑接棒呼聲最高。
歐正明成功大學電機系畢業後，任職台灣第1家外商半導體封裝業美商高雄電子，並協助創立台灣本土半導體公司華泰電子，1980年轉職草屯環隆電氣公司副總經理，因應市場需求，於1984年成立環隆科技，1998年公司獲准上櫃，2000年上市。
歐正明創立環科迄今已40年，現年80歲，決定啟動交班。
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