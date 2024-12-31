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大立光明年1/9法說會 關注蘋果訂單與機器視覺進展

中央社／ 台北31日電
大立光。聯合報系資料庫
大立光。聯合報系資料庫

大立光第4季法人說明會將於明年1月9日登場，市場聚焦第4季與全年財報、明年度展望，而大客戶蘋果iPhone訂單能見度、機器人視覺領域進展，以及中國鏡頭廠是否有轉單效益等，預料都是關注焦點。

大立光今天預告，將於2025年1月9日舉行第4季法人說明會，預料法人將聚焦第4季與全年毛利率、獲利、每股盈餘等財報表現，以及明年度展望，特別是蘋果iPhone訂單能見度等。

大立光董事長林恩平先前釋出對第4季營運保守的看法，11月動能明顯下滑，11月營收新台幣60.12億元，月減8%、年減11%，原因來自「大客戶下修」，前11月合併營收538.13億元，較去年同期成長22%。

而近期市場熱議的「機器人之眼」題材，以及中國鏡頭廠因經營不善導致客戶轉單的效益，推估也將是大立光法說會上的焦點。

被譽為「機器人之眼」的光學鏡頭商機受矚目，市場認為，台廠包括大立光、亞光、華晶科、佳能等，都有能力承接機器視覺的訂單，目前客戶也不只有特斯拉，還有許多歐美與中國客戶都在研發人形機器人，量產時間點和產量多大，還要持續觀察，但無疑會是光學大廠下一個新戰場。

針對機器視覺等新領域發展，林恩平先前在法說會上表示，機器視覺產品目前正在送樣階段，須具備夜視功能；人形機器人也會去接觸，但目前還沒正式放量，要看客戶開規格，坦言「還處於很初期的階段」。

此外，市場傳出，中國景氣影響手機市況，鏡頭廠產能過剩，非高階鏡頭殺價競爭，部分廠商斷尾求生，OPPO、vivo等手機品牌廠轉單找上台灣鏡頭廠，儘管法人認為亞光受惠較大，但大立光等台廠是否同步受惠，也將是市場關注議題。

光學鏡頭 大立光 機器人

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