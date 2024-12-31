震旦通業推出跨領域設計3D解決方案 開啟多元新商機

大專院校推動「跨領域學程」，結合3D列印、3D掃描技術，體現跨域學程的多元化和創新。震旦集團旗下通業技研推出「跨領域設計3D解決方案」，期望藉由科技跨界應用，融合多元領域，協助培力學生3D整合能力，開啟多元設計與材質應用新商機。

根據調研機構Grand View Research最新報告顯示，到2030年時，全球塑料型3D市場規模預計將達43.9億美元，2024年至2030年複合年成長率為24.2%，主要應用於研發、原型製作和製造，其中，以原型製作應用居多。

隨著全彩3D列印發展，更多跨領域科系積極結合3D科技創新體驗，如視覺傳達3D設計、數位媒體設計、互動3D設計、室內設計、產品或工業設計及織品設計等藝術學科，幫助學生在學習和實踐中獲得更好體驗。

通業技研代理的Stratasys全彩3D列印設備，憑藉高精度、多材料同步噴印、Voxel Print體素列印創極致紋理，全彩輸出超擬真原型。此技術已廣泛應用在化妝品、商業包裝和動畫領域。

在材質應用上，3D列印技術的快速進步，帶來大量新選擇；如材料、顏色、紋理和飾面，改變當前2D工藝，也改變設計師與織品布料溝通的方式。

近年，國外很多時尚設計者，將圖案或印花利用3D列印直接建構到牛仔布、棉、聚酯、亞麻和皮革上，織物、服裝、鞋類和奢侈品配飾上，完美實現聚合物和織物纖維的機械黏合度，開啟可穿戴3D服裝的世界，使裝飾性的3D列印元素不再需要手工製作成衣服，顛覆傳統製程，實現個性化設計。

另外，在3D掃描技術上，隨著手持掃描儀彩色捕獲技術進步和多鏡頭與拍照建模技術興起，也被用於視覺傳達、多媒體和互動設計等領域。如運用於線上型錄、AR家具設計、演員臉部掃描或身體形態等，以快速生成彩色3D模型，並應用於3D真人公仔、CGI（電腦合成影像）場景等互動體驗。甚至有服飾品牌利用3D掃描技術，進行虛擬試穿、創建虛擬衣物和配件，以提高虛擬人物的真實感。