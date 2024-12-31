打造「未來醫院」！華碩、英業達、廣達、鴻海攜手醫界

「未來醫院」樣貌會如何？隨護理師缺乏、2025年超高齡化社會來臨，科技與醫界專家大預測，AI判讀秒知生死、在宅治療、精準化醫療、AI物聯網裝置將打造全新的醫療生態系，北醫與華碩（2357）、英業達（2356），台中榮總與廣達（2382）、鴻海（2317）攜手合作，科技業跟醫界更緊密合作。

北醫大學董事長陳瑞杰指出，健康醫療4.0有三大重點，1是AI，2.是精準醫療，3是研究醫學，他表示通用醫療智慧已經不適用，並非不抽煙就不會得肺癌，也不是每天走一萬步就不生病，個人化醫療很重要。

他表示醫院過去是集中式，病人治療好才回社區，但未來社區治療比例會愈來愈高，走向「Hospital at home」概念，為此北醫三家醫院也集中成立一個Call center，提供共同照護系統服務能量。隨醫護人力缺乏，醫院未來5～10年將有許多變化，北醫體系已關掉20%病床，未來醫療會兩極化發展，不分醫院內跟外，IOT越來越厲害，超高齡社會會流行健康宅或在宅治療。

華碩雲端總經理吳漢章也指出，後疫情時代醫療會朝三方向發展：個人化、虛擬照顧（Virtual Care）、醫療韌性。

陳瑞杰表示，遠距醫療指醫護跟病人不在同一個病房，不侷限偏鄉，護理站距離病房10公尺就算遠距，北醫跟華碩合作，使用華碩的智慧手錶讓住院病人隨時測量生理數據，護理師不必來回過去察看，這套運作方法也適用病人返家後在宅照護，未來慢性病人每三個月要回診一次，也可改複合式：一年兩次遠距、兩次實體門診，減輕健保給付跟交通碳排。

下一步北醫將與華碩合作AI內視鏡，讓AI做檢查過程紀錄，把鏡頭前進幾公分看到的病灶都記錄下來。若病人不住院，陳瑞杰坦言最大挑戰其實是健保，因為現在是以件計費（fee for services），未來是案例收費。

他透露，今年造美國灣區開幕的未來醫院UCI Health，其設計完全預告未來趨勢，包括急重症住院病房極少，最大一座建築提供先進醫學服務，包括提供遠距、居家醫療，以因應在宅治療做視訊及到家看病，24小時一周7天服務，比台灣醫院還拚命。

北醫大的數位化，攜手華碩、英業達

北醫本身的數位化，陳瑞杰提三大重點，第一是自行開發醫院管理系統，最大目標是讓醫護工作簡化，其次針對護理站工作中的文書處理、交班等工作，利用AI模型協助，大幅減少三分之一工作量。

陳瑞杰舉例，過去白班交給小夜班要花一小時，因為小夜班只有3人，一人要顧16人，一個病人要5分鐘處理，但現在一個病人可以5秒鐘交待備載，16人也不用10分鐘，「現在他們覺得5秒也太久，最後是16人一次完成。」護理師就不需延後下班。

第三，北醫跟英業達集團旗下的英華達合作，陳瑞杰表示，以前不知道，後來發現傳統輸液幫浦錯誤率高達10～40%，北醫決全院一次更換1,200台「思邁智慧輸液系統」，讓錯誤率降至0.44%，他開心說「最近臺大說要跟上來」（臺大宣布採購3,000台）至少北醫算開先鋒。

台中榮總20秒知生死！攜手廣達、鴻海（2317）打造智慧救護車

臺中榮民總醫院也是醫界數位化領頭羊，院長陳適安表示，慢性病人拿藥不需要每次掛號取藥，只要前一天輸入計畫取藥時間，當天開車經過院區類似得來速窗口，打開車窗就可以從藥劑師那邊拿到第二個月的慢性病藥。

其次，病人看病若得2個禮拜後回診看報告，這病人可能半個月都睡不好，現在影像AI 20秒就能診斷告知有沒有癌症腫瘤，「馬上知生死」，能大幅減少病人焦慮。

他透露，3個月前台中榮總跟NVIDIA合作，用H200訓練AI寫病歷。每周末前夕，住院醫師都必須把一周以來病人狀況寫成一頁備忘錄，假設一份備忘錄要花20分鐘，10份病例就要快3小時，住院醫師為了交班，整個下午都在做這件事。

現在生成式AI兩分鐘內可以把一周病人摘要寫出來，但關鍵是是否有誤，目前醫院也做比對驗證，找主治醫師親自教導AI，現在9大項目中，AI跟住院醫師寫出來的摘要幾乎沒有差別。

不過他也提醒，有種例子讓院方比較擔心，就是住院醫師的養成過程，是否能用AI。他指出，住院醫師早上7點或7點辦要參加病例研討會，若明天要報告一個病例，而病人已經住院三周，醫生先作一個摘要，並計畫下一步診療對策，這至少要花2~3小時下班時間去撰寫，但用AI很快就能完工，但對住院醫師的養成到底好不好？受到質疑。

陳適安表示，住院醫師要挑病例，過程需要思考跟找過去論文，找出病例影像檔案，組合起來做邏輯思考，若靠AI導引教育，未來專科醫師面對真實場景時，如何解決緊急問題？比方外科醫師開刀中途不知下一步如何做時，會不會喪失思考能力？

「對一般的慢性疾病，可以用AI解決，但是攸關生命的抉擇點，如果一個住院醫師是用生成式AI來訓練的話，我們覺得這是一個很大的疑慮。」他說。