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庫存續揚、淡季需求弱！NAND Flash 首季價格恐跌逾10%

經濟日報／ 記者吳康瑋／台北即時報導
NAND Flash產品價格。集邦／提供
NAND Flash產品價格。集邦／提供

根據研調機構集邦（TrendForce）最新調查，2025年第一季NAND Flash供應商將面臨庫存持續上升，訂單需求惡化等挑戰，平均合約價恐季減10%至15%。其中，wafer跌幅將收斂，模組產品部分，由於enterprise SSD訂單穩定，預期可緩衝合約價跌勢；Client SSD及UFS則因消費性終端產品需求疲軟，買家採購意願保守，價格將持續下探。

2025年第一季市場步入傳統淡季，PC市場雖有Windows 10停止支援、新款CPU推出等有利因素，但AI PC應用未成熟，難以吸引消費者目光。因此，2025年上半年上游供應鏈首要任務仍是消化既有client SSD庫存，在需求疲軟、庫存壓力不輕的情況下，原廠勢必將下調合約價格，預估1Q25合約價將季減13%至18%。

集邦表示，2025年enterprise SSD受AI和儲存應用帶動，預估全年需求將持續成長，但第一季採購量仍會受淡季影響下滑。從供給來看，部分供應商因應明年大容量需求轉向60TB以上產品，而進一步調降16TB和30TB庫存價格，預計1Q25 enterprise SSD合約價將季減5%至10%。

eMMC產品部分，預期2025年第一季智慧手機廠商將著重消化庫存，並傾向採購價格較低的模組廠產品，加上教育採購高峰已過，電信商標案、各國網通建設進度延宕等因素，需求將受壓抑。此外，原廠面對模組廠降價求售eMMC動作而帶來巨大壓力，不得不大幅下調合約價，預估1Q25將季減13%至18%。

UFS產品雖然在高階智慧手機及車用電子的應用更加廣泛，但因整體手機市場需求低迷，預期2025年第一季UFS需求維持低檔，而原廠同樣因模組廠的競爭必須調降價格，預計合約價將季減13%至18%。

集邦指出，模組廠面對2025年上半年需求情況未明、價格持續下跌的情況，第一季僅對特定規格的NAND Flash wafer有少量需求。在模組廠採購意願低、原廠間競爭加劇的狀況下，集邦預估1Q25 wafer合約價將季減13%至18%，且不排除跌幅恐擴大。

SSD 智慧手機 模組廠

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