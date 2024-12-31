台積電減碳績效列入選商指標 2025年關鍵供應商簽協議

沒減碳沒訂單，台積電（2330）持續強化供應鏈綠色低碳，依據規畫，台積電將於民國114年（2025年）起正式將減碳績效列入選商指標，關鍵排放源供應商須簽署溫室氣體減排協議（TSMC Greenhouse Gas Reduction, Emissions Elimination & Neutrality (GREEN) Agreement for Suppliers），除承諾民國119年須達成雙方協議的排放減量目標外，民國115年年底前要完成產品碳足跡的第三方驗證，未合規者將減少業務合作，以期實踐供應鏈去碳化（Decarbonization），一同邁向零碳永續發展。

台積電在ESG官網更新最新消息，強調公司承諾民國139年達成淨零排放，除自身致力實踐氣候變遷管理作為，亦積極發展綠色低碳供應鏈提升其氣候韌性，為加速推動供應鏈減排進程祭出上述措施。包含SUMCO勝高公司、德商世創電子材料股份有限公司、李長榮化學工業股份有限公司等積極響應。

採取多元策略，強化綠色轉型

依據官網說明，供應鏈碳排放管理是台積公司實現淨零目標的重要一環，為促進更多供應商重視並落實減碳管理，台積公司將減碳目標與成果納入選商評估，並要求關鍵排放源供應商定期共同檢討減碳進度，且供應商須於每年指定期限前提交新年度及中長期計畫，確保減排成果符合預期並持續改進，期盼與志同道合的供應商合作打造半導體綠色產業鏈。

有鑑於不同供應商於碳管理推動程度上的差異，台積公司將過往供應鏈碳管理歷程與自身減碳經驗整合成「供應鏈減碳行動指引」，涵蓋「績效追蹤與提高透明度、提供資源與客製化輔導、提升動機與擴大影響範圍、合作創新與重視成本效益」四大範疇，協助台積公司及供應商採取合適的減碳策略及制定行動計畫，精進綠色管理；此外，台積公司亦於民國113年首度推出減碳補助專案，提供總額達新台幣8,400萬元的補助金，透過資金支持增加供應商投資節能減碳設備的意願，進而達成減碳目標。

依據官網，台積公司資材管理副總經理李文如提到，供應商在減碳方面的成果和積極規劃，已成為台積公司選擇合作夥伴及採購決策的重要考量因素之一。希望通過合作，雙方能共同邁向淨零排放目標，促進環境友好社會的發展，建立永續的供應鏈，實現台積公司及多方共贏。