首份「虛擬雙生+臨床試驗」指南問世 達梭系統背後操刀

法國3D設計軟體商達梭系統(Dassault Systèmes)31日宣布,推出全球首份概述如何運用虛擬雙生(virtual twin)技術加速臨床試驗的醫療器材產業指南。該指南是達梭系統與美國食品暨藥物管理局(FDA)成功完成為期五年合作後發表,這份電腦模擬臨床試驗指南《ENRICHMENT Playbook》標誌著將虛擬雙生技術整合至監管流程的重大進展,以提升患者安全性、監管合規性及創新速度。

這份經同儕審閱(peer-reviewed)、開放存取的出版物共44頁,提供應對各種挑戰的分層框架和策略方法,能夠為建立醫療器材電腦模擬臨床試驗可信度提供綜合指南。該計畫運用虛擬雙生技術以絕佳精確度模擬患者群體,這項創新方法能夠改進、減少,甚至取代對人類和動物的試驗。業界可以獲取關於試驗執行、患者群體建構、以及試驗成果解讀與測量的知識,以便在使用醫療器材前更深入地瞭解其對患者的影響。

達梭系統生命科學與醫療保健產業副總裁Claire Biot表示,隨著醫療產業邁向數位轉型,《ENRICHMENT Playbook》的推出象徵著臨床試驗方法演變發展的關鍵時刻。為保證該指南具備臨床應用的實用性,來自不同領域的專家積極參與並貢獻建議,進而確保其能滿足最高的科學與監管標準。我們將繼續致力於推動該領域的協作創新,提升患者體驗。

《ENRICHMENT Playbook》依據FDA近期發表的最終指南「醫療器材申請中電腦計算模型與模擬可信度之評估規範(Assessing the Credibility of Computational Modeling and Simulation in Medical Device Submissions)」的建議,概述了可信度評估流程,並已列入CDRH/OSEL法規科學工具目錄(Regulatory Science Tools Catalog)。