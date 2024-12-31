訊連「小金雞」最新影像優化技術 「生成式 AI API」問世

軟體研發商訊連（5203）旗下時尚科技商玩美移動（PERF）於31日宣布，推出全新「生成式AI API」技術，為開發者與產品創建者提供一站式解決方案。這一系列尖端技術工具，讓先進的AI美妝與影像處理技術輕鬆整合至各類應用，助力多元領域的創新，無論是美妝、電商，還是科技應用，都能透過這些工具重新定義內容創作與互動體驗的標準。

一應俱全的AI工具 滿足現代開發者需求

隨著生成式AI技術逐漸成為影像與美妝領域的核心動力，市場對個性化、即時性與高效整合的需求日益增長。玩美移動的生成式AI API專為開發者設計，結合靈活性與可擴展性，提供預建的美妝與影像處理技術，讓創意開發更高效、精準。這些API幫助開發者打造個性化且吸引人的用戶體驗，同時簡化整合流程，讓技術不再是創意的阻礙，而成為實現靈感的助力。

生成式AI API共有4大亮點功能：包括：1.虛擬髮型與假髮試戴：開發者可打造互動體驗，讓用戶即時嘗試完整髮型與虛擬假髮。這項API可根據用戶上傳的照片即時生成虛擬髮型與假髮試戴照，讓造型探索變得輕鬆又創意十足。2.AI接髮、瀏海與髮量調整：針對追求細緻自訂髮型的用戶，這項API提供AI接髮、不同瀏海風格以及髮量調整功能，讓用戶根據個人需求進行精確微調，創造極具個人化的造型體驗。

3.AI彩妝轉換：此API可將參考圖像中的妝容風格虛擬套用至使用者上傳的照片，精準呈現色彩、質地與圖案，打造高度逼真的試妝體驗。4.AI年齡模擬：讓開發者整合年齡變化模擬技術，生成使用者的自拍照，動態呈現從15歲青春期到70歲熟齡階段的變化，應用於個人化娛樂體驗及社群媒體互動，提升使用者參與度。

至於生成式AI影像處理API共有5大亮點功能：包括1.文字轉圖像：透過文字指令生成高品質影像，並可套用預設的藝術風格主題，幫助創意實現。2.AI影像上色：為黑白影像賦予生動且精準的色彩，讓歷史照片或單色視覺煥然一新。3.AI影像優化：提升照片的清晰度、亮度及整體品質，輕鬆達到專業級的效果。4.AI背景移除：支援快速移除圖像背景，簡化設計流程。5.AI物件移除：有效移除多餘物件，呈現乾淨細緻畫面。

靈活部署 滿足多樣化業務需求

玩美移動的生成式AI API專為滿足多樣化需求設計，無論是初創企業還是全球性公司，都能輕鬆部署至網站、應用程式或電商平台，針對高流量場景進行優化，確保高峰期也能提供穩定流暢的用戶體驗。同時，支持完整的品牌自訂化功能，幫助企業嵌入商標、色彩與設計元素，增強品牌辨識度，確保每一段用戶旅程都能強化品牌形象，創造一致且難忘的用戶體驗。

持續創新 重塑產業未來

玩美移動創辦人兼CEO張華禎表示，我們的生成式AI API不僅讓美妝科技更易於使用，還重新定義了開發者打造創新應用的方式，並且這些先進的工具不僅簡化了技術整合流程，更幫助開發者在虛擬試妝、影像處理等多元場景實現創新，打造個性化的解決方案。而我們相信這項技術也將激發更多的創意潛力。