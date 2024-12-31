聯電為吸引及留任關鍵優秀人才 大發限制股

晶圓代工廠聯電（2303）公告，預計發行3萬2,956張限制員工權利新股，董事長洪嘉聰與兩位共同總經理簡山傑、王石各分得1,280張，以昨（30）日聯電收盤價43.1元計算，三位聯電高層每人分得股票市值各約5,516萬元。

為吸引及留任關鍵優秀人才，激勵員工全力以赴達成營運目標，創造公司及股東更高利益，並確保員工利益與股東利益相結合，聯電今年董事會決議，通過發行6.6萬張限制員工權利新股。

聯電這次發行3萬2,956張限制員工權利新股，洪嘉聰、簡山傑及王石各分得1,280張，執行副總經理徐明志分得650張，其餘資深副總經理及副總經理各分得450、420、400、300及280張不等。

依聯電限制員工權利新股發行辦法，員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當天仍在職，且未曾違反勞動契約等情事，並達成個人績效評核指標與公司營運目標，屆滿兩年既得比例為33%，屆滿三年可得33%，屆滿四年可得34%。

因應留才，聯電在今年第2季敲定年度調薪，聯電當時回應，此次調薪參考公司獲利及同業調薪水準，並依個人績效有不同調幅。

聯電指出，公司不對外揭露調幅，但根據人資單位透露，此次調幅約在3%至5%，與同業調幅相近。