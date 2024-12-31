快訊

美股道指跌逾400點 72年來聖誕行情首度受挫

聯電為吸引及留任關鍵優秀人才 大發限制股

經濟日報／ 記者李孟珊／台北報導
晶圓代工廠聯電發行3萬2,956張限制員工權利新股。路透
晶圓代工廠聯電發行3萬2,956張限制員工權利新股。路透

晶圓代工廠聯電（2303）公告，預計發行3萬2,956張限制員工權利新股，董事長洪嘉聰與兩位共同總經理簡山傑、王石各分得1,280張，以昨（30）日聯電收盤價43.1元計算，三位聯電高層每人分得股票市值各約5,516萬元。

為吸引及留任關鍵優秀人才，激勵員工全力以赴達成營運目標，創造公司及股東更高利益，並確保員工利益與股東利益相結合，聯電今年董事會決議，通過發行6.6萬張限制員工權利新股。

聯電這次發行3萬2,956張限制員工權利新股，洪嘉聰、簡山傑及王石各分得1,280張，執行副總經理徐明志分得650張，其餘資深副總經理及副總經理各分得450、420、400、300及280張不等。

依聯電限制員工權利新股發行辦法，員工自獲配限制員工權利新股後於各既得日當天仍在職，且未曾違反勞動契約等情事，並達成個人績效評核指標與公司營運目標，屆滿兩年既得比例為33%，屆滿三年可得33%，屆滿四年可得34%。

因應留才，聯電在今年第2季敲定年度調薪，聯電當時回應，此次調薪參考公司獲利及同業調薪水準，並依個人績效有不同調幅。

聯電指出，公司不對外揭露調幅，但根據人資單位透露，此次調幅約在3%至5%，與同業調幅相近。

晶圓代工廠 聯電

延伸閱讀

00929配息縮水至0.05元的原因到底為何？ 貸夫：配多配少其實投信說了算！

301調查…使聯電、力積電、世界先進獲利多？達人：即便有轉單也存在變數

外資買超139億 買超冠軍竟是它、台積電則獲連二買

聯電40元關卡能撐住？接單利多來了 但外資連12天賣超13萬張「真能破底翻」？

相關新聞

台積電先進製程報價喊漲 調升幅度約5%至10%

台積電美國亞利桑那州新廠首座廠量產倒數計時，業界傳出，由於美國製造成本至少比台灣高三成，綜合考量美國準總統川普政策、生產...

蘋果明年推19新品 照亮台鏈…台積、鴻海兩大贏家

業界傳出，蘋果2025年新品火力全開，將推出19款新品，涵蓋智慧手機、平板、電腦／筆電、穿戴裝置、智慧家居、其他周邊等六...

蘋果2025年新品大爆發 AI 應用潮拚後發先至

蘋果2025年新品大爆發，全面搶攻市場商機，與過往不同的是，明年度各項產品都積極導入AI功能，透過旗下Apple Int...

鴻海加碼投資美國113億 累計8月以來逾200億元

鴻海擴大美國布局，昨（30）日代子公司FII Holdings USA Inc.公告，取得Cloud Network T...

台積電2奈米可望如期量產

台積電美國新廠量產倒數計時之際，台灣2奈米2025年量產計畫也持續推進，業界傳出，台積電已於竹科寶山廠小量風險試產2奈米...

輝達台灣總部 六都都在搶

六都「搶輝達」大戰開打，台中市政府參戰。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。