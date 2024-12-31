輝達台灣總部 六都都在搶

六都「搶輝達」大戰開打，台中市政府參戰。

輝達盛傳來台灣設立海外總部，此前台北市政府對輝達表示歡迎，新北市也傳想迎親，台中市昨（30）日除積極邀請輝達赴台中設立總部外，也透露今年7月已經到美國向輝達簡報台中投資環境。

台中副市長鄭照新昨日透露，市府始終與輝達保持聯繫。

今年7月市府訪美行程中，由副市長黃國榮親自赴輝達公司總部進行簡報，積極讓輝達認識台中的投資環境。

鄭照新表示，市府向輝達表達提供包含市府跨局處行政協助、土地、產業聚落、交通便利性及人才等企業需求所需資源，尤其近年國際科技大廠皆紛紛選擇台中，如台積電、美光、艾司摩爾等，顯示投資台中就是最好證明。

據了解，中科台中二期園區擴建案，預計明年第1季就可交地給台積電建廠，引進1.4奈米或1奈米最先進製程，而就在台積電新廠旁，中科管理局已「備妥」一塊約5公頃的土地，可供輝達或其他IC設計等科技大廠進駐。

輝達有意在台興建海外企業總部，雙北都有意爭取，但土地需求高達3公頃。鄭照新說，台中腹地廣大，地理位置適中，除有全球最緊密的精密機械產業聚落，且中科早已發展為半導體的重鎮，「又有現成的土地」可供輝達進駐，相關條件齊備。

相關人士指出，台積電創辦人張忠謀先前在中科「口述中科」一書中，對台灣空間布局的看法，可供輝達執行長黃仁勳參考。

張忠謀在書中提到：「1997年我們（台積電）已經進駐南科，只是台南到底比較遠，即使有高鐵也要花費兩個小時，當中科成立，就算沒有高鐵，從竹科總部到台中廠區，開車也僅需一個鐘頭就能到達，十分理想。」

張忠謀認為：「新竹和台中可以視作一個區域，一個小時就能到達，好比矽谷（Silicon Valley），從北面開車到南面也只需一個小時。」

另一方面，輝達人形機器人計畫傳落地台灣，近期在台啟動首波「選秀」，精密機械產業重鎮的台中，已有多家企業獲得徵詢，包括關鍵零組件技術與規格，以及加入輝達機器人供應鏈的意願。

鄭照新表示，目前台中已經擁有最先進DRAM、晶圓製造、伺服器與雲端等AI產業核心設施業者進駐，搭配中台灣地區廣納700萬常住人口，蘊含研發人才，將會是輝達總部的首選，未來市府也將與輝達持續聯繫接洽，積極爭取來台中投資。