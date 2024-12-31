台積電2奈米可望如期量產

台積電（2330）美國新廠量產倒數計時之際，台灣2奈米2025年量產計畫也持續推進，業界傳出，台積電已於竹科寶山廠小量風險試產2奈米製程約5,000片，相關進展順利，2奈米可望如期量產，後續高雄廠也將跟進量產2奈米。

台積電先前曾在法說會上提到，2奈米製程技術研發進展順利，裝置效能和良率皆按照計畫甚或優於預期。 2奈米將如期在2025年進入量產，其量產曲線預計與3奈米相似。

台積電並推出N2P製程技術，作為2奈米家族延伸，將為智慧手機和高速運算（HPC）應用提供支持，預計2026下半年量產。

台積電目前2奈米生產基地已規劃於竹科寶山與高雄廠區。台積電董事長魏哲家日前在法說會上說，高速運算（HPC）加速往小晶片（Chiplet）設計，但不會影響對2奈米採用狀況，而且詢問的客戶愈來愈多，目前客戶對2奈米需求比3奈米還高，預計產能也將會更高。

台積電持續推進2奈米2025年量產的目標。據了解，台積電2奈米寶山第一廠已在2024年4月設備進機，2024年6月使用輝達cuLitho平台結合AI加速風險試產流程，後續寶山第二廠也維持進度；高雄廠規劃2奈米擴充，原先預定相關設備最快2025年第3季進機，實際已提前於今年11月陸續進機，較原先計畫超前約半年以上。