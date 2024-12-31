鴻海加碼投資美國113億 累計8月以來逾200億元

鴻海（2317）擴大美國布局，昨（30）日代子公司FII Holdings USA Inc.公告，取得Cloud Network Technology USA Inc.等八家美國子公司股權，共斥資3.449億美元（約新台幣113.15億元）；累計8月以來，鴻海已加碼投資美國逾新台幣200億元。

隨著「川普2.0」時代來臨，可能引動新一波關稅壁壘，業界分析，鴻海昨天斥資逾百億元投資美國，應與降低地緣政治風險有關，並藉由強化美國市場布局，擴張集團在北美的AI伺服器版圖，維持其AI伺服器代工龍頭的領先地位。

鴻海近期美國布局頻頻，11月下旬曾代子公司FOXCONN ASSEMBLY LLC.公告，取得美國德州休士頓47.8萬平方英呎土地，以及20.02萬平方英呎廠房，交易總金額為3,303.3萬美元（約新台幣10.76億元）。

由於德州休士頓是鴻海在美國的AI伺服器生產基地之一，鴻海更是少數在美國擁有AI伺服器研發中心的ODM廠，外界推測，鴻海此舉是擴增AI伺服器產能。

鴻海董事長劉揚偉之前指出，鴻海在美國德州增加土地和廠房，藉此擴大AI伺服器產能，主要客戶包括輝達（NVIDIA）等重要客戶。

鴻海也曾在8月公告增資美國子公司，當時代子公司Cloud Network Technology USA Inc. 公告取得Foxconn Assembly LLC.股權，交易金額為2.53億美元（約新台幣80.98億元）。

鴻海在美國AI伺服器另一個生產重鎮是威斯康辛州，過去三年多鴻海在威州投資規模達10億美元。

劉揚偉指出，鴻海將受惠於全球化布局和新事業發展商機，鴻海在威州、德州廠區，在AI及伺服器領域都有一定的受益；美國俄亥俄州的電動車廠也將持續導入新客戶。幾個月前也宣布在美國新增投資，因此．鴻海在美國的展望是很正面的。

鴻海昨日並代子公司鴻揚創投公告，斥資4.023億元取得芯量科技4,023萬股，取得目的是長期投資。芯量科技是鴻海集團電力電池關鍵材料開發商，外界認為，鴻海此舉是擴大布局車用電池領域。