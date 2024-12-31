蘋果2025年新品大爆發 AI 應用潮拚後發先至

蘋果2025年新品大爆發，全面搶攻市場商機，與過往不同的是，明年度各項產品都積極導入AI功能，透過旗下Apple Intelligence打造全新的蘋果AI生態系統，提升用戶黏著度，並伺機拓展新的營收來源。

業界人士指出，目前蘋果的AI功能以iPhone系列為中心，向外擴散至iPad、MacBook，後續則勢必會延伸到智慧家居，例如HomePod、Vision Pro等產品線，透過iOS獨特的封閉式系統，將所有蘋果裝置的AI功能串聯在一起。

據悉，目前Apple Intelligence共有六大亮點，分別是能讓用戶可在任何地方進行改寫、校對與文本摘要的寫作工具、對語言的理解、摘要的能力；可運用在「郵件」、「通知」等功能上，而Siri將可與AI功能整合。

另外，ChatGPT可進行跨平台合作；用戶也可用語言搜尋特定照片，並移除照片背景中不相干的物體；最後則是能在「備忘錄」和「電話」App中錄製、轉錄及摘要音訊內容。

業界人士認為，蘋果在AI應用起步比其他競爭對手慢，但由於iOS系統的獨特性，要達到後發先至的目標並不困難，關鍵在於蘋果後續會端出哪些AI應用給用戶，讓用戶對產品的依賴性持續提升。

若從市場銷售角度來看，2025年無論是智慧手機、平板或者筆電，勢必都離不開AI應用，而蘋果目前的Apple Intelligence功能尚未完備，甚至語言也僅支援英語系，因此明年蘋果還有許多AI應用與功能必須陸續完成。